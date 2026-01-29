Viavi Solutions progresse après avoir annoncé un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux estimations pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions de la société de technologie optique Viavi Solutions VIAV.O augmentent de 8,8% à 22,89 $ avant le marché

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour le troisième trimestre entre 22 et 24 cents, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 17 cents, selon les données compilées par LSEG

** Prévisions de revenus pour le 3ème trimestre entre 386 millions et 400 millions de dollars, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 364,3 millions de dollars

** Croissance tirée par une forte demande dans l'écosystème des centres de données et les applications aérospatiales et de défense: directeur général Oleg Khaykin

** La société affiche un chiffre d'affaires de 369,3 millions de dollars et un bénéfice par action ajusté de 22 cents, tous deux supérieurs au consensus moyen des analystes

** Annonce d'un plan de restructuration qui devrait entraîner des charges de 32 millions de dollars

** Sept courtiers sur huit évaluent l'action à "acheter" ou plus et un à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 21 $

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 18% depuis le début de l'année; VIAV a fait un bond de 76,5% en 2025