 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Viavi Solutions progresse après avoir annoncé un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux estimations pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 11:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions de la société de technologie optique Viavi Solutions VIAV.O augmentent de 8,8% à 22,89 $ avant le marché

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour le troisième trimestre entre 22 et 24 cents, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 17 cents, selon les données compilées par LSEG

** Prévisions de revenus pour le 3ème trimestre entre 386 millions et 400 millions de dollars, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 364,3 millions de dollars

** Croissance tirée par une forte demande dans l'écosystème des centres de données et les applications aérospatiales et de défense: directeur général Oleg Khaykin

** La société affiche un chiffre d'affaires de 369,3 millions de dollars et un bénéfice par action ajusté de 22 cents, tous deux supérieurs au consensus moyen des analystes

** Annonce d'un plan de restructuration qui devrait entraîner des charges de 32 millions de dollars

** Sept courtiers sur huit évaluent l'action à "acheter" ou plus et un à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 21 $

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 18% depuis le début de l'année; VIAV a fait un bond de 76,5% en 2025

Valeurs associées

VIAVI SOLUTIONS
21,0600 USD NASDAQ +1,74%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank