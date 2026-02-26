Viatris prévoit des bénéfices inférieurs aux estimations pour 2026 en raison des difficultés de l'industrie manufacturière indienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de médicaments Viatris

VTRS.O a prévu un bénéfice annuel inférieur aux attentes des analystes jeudi, après qu'un incendie dans l'une de ses principales usines en Inde a perturbé les opérations.

Un incendie s'est déclaré dans l'usine de fabrication de Nashik, en Inde, au début du mois, forçant la fermeture temporaire du site qui fabrique des comprimés et des gélules. Viatris a déclaré qu'elle prévoyait de reprendre ses activités en avril et qu'elle avait tenu compte de l'impact dans ses prévisions pour 2026.

Viatris exploite quatre sites de production en Inde, dont les principaux sont situés à Nashik et Indore.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour 2026 compris entre 2,33 et 2,47 dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 2,49 dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'incendie de Nashik accentue la pression sur les opérations de fabrication de Viatris en Inde, déjà sous pression après que la Food and Drug Administration américaine ait restreint en décembre 2024 les importations de certains produits provenant de l'une de ses installations dans le pays, suite à une violation des exigences fédérales.

Viatris, née de la fusion de Mylan et de l'activité Upjohn de Pfizer PFE.N en 2020, a également déclaré qu'elle réduirait jusqu'à 10 % de sa main-d'œuvre mondiale dans le cadre d'un plan de restructuration pluriannuel.

Ce plan devrait permettre de réaliser des économies de 600 à 700 millions de dollars une fois qu'il sera entièrement mis en œuvre et se traduire par des charges totales avant impôts de 700 à 850 millions de dollars.

La société emploie plus de 30 000 personnes dans le monde, selon les informations qu'elle a communiquées en novembre.

Ses actions étaient en hausse de 2,3 % dans les transactions de pré-marché.

Viatris prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 14,45 et 14,95 milliards de dollars, alors que les analystes estiment qu'il s'élèvera à 14,35 milliards de dollars.

La société fabrique à la fois des médicaments génériques et des médicaments de marque, notamment le Viagra, médicament contre les troubles de l'érection, l'anxiolytique Xanax, le Lyrica, traitement de l'épilepsie, et le Celebrex, traitement de l'arthrite.

Le chiffre d'affaires de l'unité des médicaments de marque, qui représente la majeure partie du chiffre d'affaires total de l'entreprise, a augmenté de 8 % au cours du quatrième trimestre.

Le chiffre d'affaires total de Viatris s'est élevé à 3,70 milliards de dollars, soit une hausse de 5 % par rapport à l'année précédente.

L'entreprise a enregistré un bénéfice ajusté de 57 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation de 53 cents.