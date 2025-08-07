Viatris en hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations

7 août - ** L'action du fabricant de médicaments génériques Viatris VTRS.O augmente de 3,9 % à 9,09 $ avant le marché

** VTRS affiche un bénéfice trimestriel ajusté de 62 cents par action contre 56 cents estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** Ses revenus trimestriels ont atteint 3,58 milliards de dollars, contre des estimations de 3,47 milliards de dollars

** L'entreprise réaffirme ses prévisions de revenus pour 2025, qui devraient se situer entre 13,5 et 14 milliards de dollars

** La société réaffirme également que son bénéfice annuel ajusté par action devrait se situer entre 2,16 et 2,30 dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action était en baisse de 29,7 % depuis le début de l'année