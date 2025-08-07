 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 736,45
+1,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Viatris en hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 13:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** L'action du fabricant de médicaments génériques Viatris VTRS.O augmente de 3,9 % à 9,09 $ avant le marché

** VTRS affiche un bénéfice trimestriel ajusté de 62 cents par action contre 56 cents estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** Ses revenus trimestriels ont atteint 3,58 milliards de dollars, contre des estimations de 3,47 milliards de dollars

** L'entreprise réaffirme ses prévisions de revenus pour 2025, qui devraient se situer entre 13,5 et 14 milliards de dollars

** La société réaffirme également que son bénéfice annuel ajusté par action devrait se situer entre 2,16 et 2,30 dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action était en baisse de 29,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

VIATRIS
8,7500 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank