Viasat et Space42 s'engagent à investir jusqu'à 1 milliard de dollars dans une coentreprise de diffusion directe sur les appareils

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(Rédaction remaniée pour ajouter des détails et du contexte)

La société californienne Viasat

VSAT.O et l'opérateur de satellites des Émirats arabes unis Space42 SPACE42.AD ont annoncé lundi avoir conclu un accord pour créer Equatys, une plateforme de connexion directe aux appareils visant à relier les smartphones et autres appareils aux satellites.

Les deux sociétés se sont également engagées à injecter jusqu’à 1 milliard de dollars de capitaux propres dans cette coentreprise, chacune apportant initialement 400 millions de dollars , tandis que Space42 devrait investir 200 millions de dollars supplémentaires lors d’un futur tour de table.

Voici quelques détails:

* La société de communications par satellite Viasat devrait devenir le principal prestataire technologique d’Equatys une fois la coentreprise constituée.

* Les entreprises ont indiqué qu’Equatys intégrera les réseaux satellitaires et terrestres via une plateforme de réseau non terrestre accessible depuis des smartphones standard et d’autres appareils connectés à l’Internet des objets.

* Cette plateforme permettra aux opérateurs mobiles de fournir des services vocaux, de messagerie et de données dans des zones où la couverture cellulaire est limitée, voire inexistante.

* Equatys exploitera également un réseau partagé, à la fois satellitaire et terrestre, pour le compte de plusieurs opérateurs de télécommunications et de satellites, ce qui devrait contribuer à réduire les coûts, à accélérer le déploiement et à étendre la couverture sans nécessiter d’infrastructures distinctes.

* La coentreprise devrait être financée par une combinaison de fonds propres des fondateurs, de capitaux tiers et de dette.

* Space42 et Viasat ont dévoilé ce projet en mars 2025 et ont entamé des études techniques et commerciales portant sur une infrastructure de réseau non terrestre partagée.