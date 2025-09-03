Via Transportation, entreprise spécialisée dans les technologies de transport, souhaite lever jusqu'à 471 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de technologie de transport Via Transportation a déclaré mercredi qu'elle visait à lever jusqu'à 471,4 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.