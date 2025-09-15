 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
VF Corp vend Dickies pour 600 millions de dollars, les actions augmentent
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 19:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

15 septembre - ** Les actions du fabricant de vêtements VF Corp VFC.N augmentent de 1,75 % à 14,60 $

** VFC déclare qu'elle vendra sa marque de vêtements de travail, Dickies, à la société privée de gestion de marques Bluestar Alliance dans le cadre d'une transaction en espèces évaluée à 600 millions de dollars

** VFC possède également des marques telles que The North Face, Vans et Timberland

** À la dernière clôture, l'action VFC a baissé de 30,8 % depuis le début de l'année

