Vetoquinol en forte hausse après ses résultats 2024

(AOF) - Vetoquinol (+10,48% à 82,20 euros) affiche la plus forte hausse du marché SRD après la publication de résultats annuels moins dégradés que prévu. Le laboratoire vétérinaire affiche une progression de 5,6% de son résultat net part du groupe à 59 millions d'euros. En revanche, l’Ebitda annuel a reculé de 7,7% à 104 millions d'euros soit 19,3 % du chiffre d'affaires contre 113 millions d'euros en 2023, soit 21,3% du chiffre d'affaires. Le chiffre d’affaires a reculé de 1,9% à 539 millions d'euros.

Il a cependant progressé de 2,2 % à changes constants et les produits essentiels ont augmenté de 4,6% en données publiées et à changes constants. Le programme de simplification du portefeuille de produits Complémentaires impacte négativement le chiffre d'affaires annuel du laboratoire de l'ordre de 8 millions d'euros sur l'exercice, soit environ -1,5 % du chiffre d'affaires.

Le conseil d'administration a proposé à l'assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 le versement d'un dividende de 0,89 euro par action contre 0,85 euro au titre de 2023.

" Nous réalisons en 2024 un exercice solide, combinant croissance sur la quasi-totalité de nos marchés de référence, rentabilité élevée et génération de cash soutenue " a déclaré le PDG Matthieu Frechin. " Nous atteignons cette performance tout en absorbant les aléas parfois importants, comme aux États Unis cette année, ainsi que le coût de transformation du groupe. Cela s'explique par la puissance de notre modèle construit sur les Essentiels, en croissance moyenne annuelle de près de 8 % depuis 2014, et par notre gestion réactive qui nous permet de nous adapter rapidement à l'évolution de la conjoncture ".

