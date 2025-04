Vetoquinol: baisse de plus de 2% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - Vetoquinol affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 en baisse de 2,3% à 130,6 millions d'euros (-2,1% à changes constants), dont un CA des 'produits Essentiels' de 85 millions, en progression de 1,8% à changes constants.



Les ventes de 'produits Essentiels' ont continué de progresser sur tous les territoires en dehors des Etats-Unis, où ils ont été 'pénalisés par un marché attentiste et le retour à la normale plus lent que prévu des ventes de la gamme indisponible en 2024'.



Dans le même temps, le groupe de santé animale a poursuivi son programme de rationalisation des gammes complémentaires 'non critiques', entraînant mécaniquement une baisse de CA de ces produits de l'ordre de -2 millions sur le premier trimestre.





Valeurs associées VETOQUINOL 72,5000 EUR Euronext Paris -8,23%