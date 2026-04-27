Vestas a reçu une commande pour le parc éolien de Forêt Domaniale au Canada
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 16:15
Cette commande comprend un contrat de service de gestion active de la production (GAP) 5000 d'une durée de 10 ans.
Une fois opérationnel, le parc éolien de Forêt Domaniale fournira une énergie à des dizaines de milliers de foyers québécois.
La livraison des turbines devrait débuter au deuxième trimestre de 2027 et leur mise en service est prévue pour le quatrième trimestre de 2027.
Cette commande s'inscrit dans la continuité d'une série de projets EnVentus réalisés avec EDF Power Solutions Amérique du Nord au Québec en 2025, dont le projet Madawaska de 275 MW et le projet éolien de Haute-Chaudiêre de 124 MW.
Ces projets représentent près de 600 MW de commandes EnVentus dans la province.
" Forêt Domaniale représente notre troisième projet avec EDF Solutions énergie Amérique du Nord au Québec en seulement un an, ce qui souligne la solidité de notre collaboration et l'impact que peuvent avoir une technologie de calibre mondial, associée à une expertise éprouvée en matière de chaîne d'approvisionnement ", a déclaré Laura Beane, présidente de Vestas Amérique du Nord.
" Grâce à des investissements continus dans l'avenir énergétique du Québec, nous contribuons à libérer le potentiel du développement des énergies renouvelables à grande échelle dans toute la province. Hydro-Québec visant une capacité éolienne de 10 gigawatts d'ici 2035. "
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