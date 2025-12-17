Veru augmente après que la FDA américaine a soutenu le projet de combinaison de médicaments contre l'obésité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Veru VERU.O augmentent de 6,6 % à 2,60 $ avant la mise sur le marché ** La société dit qu'elle a obtenu le soutien de la FDA américaine pour tester son médicament expérimental contre l'obésité, l'enobosarm, en même temps que les médicaments populaires pour la perte de poids GLP-1 ** VERU prévoit de lancer un nouvel essai de phase intermédiaire pour le médicament au début de l'année prochaine

** La société déclare que la FDA a convenu qu'une perte de poids supplémentaire en plus d'un médicament GLP-1, ou des avantages clairs dans la préservation de la force et de la fonction physique, pourraient être suffisants pour approuver la combinaison si elle est confirmée par des études plus importantes

** L'essai prévu comprendra environ 200 patients âgés de 65 ans et plus souffrant d'obésité et commençant à prendre un médicament GLP-1, et suivra les changements de poids corporel sur 72 semaines, avec des contrôles antérieurs des muscles, de la graisse et de la fonction physique ** Enobosarm est conçu pour aider les personnes à perdre de la graisse tout en conservant leurs muscles

** A la dernière clôture, l'action VERU a baissé de 62,5 % depuis le début de l'année