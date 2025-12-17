 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Veru augmente après que la FDA américaine a soutenu le projet de combinaison de médicaments contre l'obésité
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 13:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Veru VERU.O augmentent de 6,6 % à 2,60 $ avant la mise sur le marché ** La société dit qu'elle a obtenu le soutien de la FDA américaine pour tester son médicament expérimental contre l'obésité, l'enobosarm, en même temps que les médicaments populaires pour la perte de poids GLP-1 ** VERU prévoit de lancer un nouvel essai de phase intermédiaire pour le médicament au début de l'année prochaine

** La société déclare que la FDA a convenu qu'une perte de poids supplémentaire en plus d'un médicament GLP-1, ou des avantages clairs dans la préservation de la force et de la fonction physique, pourraient être suffisants pour approuver la combinaison si elle est confirmée par des études plus importantes

** L'essai prévu comprendra environ 200 patients âgés de 65 ans et plus souffrant d'obésité et commençant à prendre un médicament GLP-1, et suivra les changements de poids corporel sur 72 semaines, avec des contrôles antérieurs des muscles, de la graisse et de la fonction physique ** Enobosarm est conçu pour aider les personnes à perdre de la graisse tout en conservant leurs muscles

** A la dernière clôture, l'action VERU a baissé de 62,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

VERU
2,4400 USD NASDAQ +2,09%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank