Vertiv va racheter Utility Innovation pour 1,45 milliard de dollars ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** L'action du fournisseur d'infrastructures numériques Vertiv ( VRT.N ) recule de 1,72 % à 251,34 dollars en pré-ouverture

** VRT va racheter Utility Innovation Group , fournisseur de solutions de micro-réseaux et de gestion de l'énergie pour centres de données, pour environ 1,45 milliard de dollars en espèces

** L'accord prévoit une contrepartie supplémentaire pouvant atteindre 1,15 milliard de dollars en espèces, sous réserve de la réalisation de certains objectifs de résultats

** VRT prévoit que cette opération accélérera la mise sous tension des centres de données et élargira le potentiel des centres de données soumis à des contraintes d’alimentation

** La demande en micro-réseaux et en systèmes d’alimentation sur site augmente, les opérateurs de centres de données continuant à rechercher des alternatives aux réseaux publics saturés dans un contexte d’explosion de la demande en électricité liée à l’intelligence artificielle

** La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026

** Sur 32 courtiers, 29 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 3 “conserver”; objectif de cours médian à 337 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 58 % depuis le début de l’année