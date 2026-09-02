Vertiv va racheter Utility Innovation Group pour un montant pouvant atteindre 2,6 milliards de dollars dans le cadre de sa stratégie de développement dans le secteur des centres de données

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Vertiv Holdings VRT.N a annoncé mercredi qu’elle allait acquérir Utility Innovation Group, une société spécialisée dans les micro-réseaux et les systèmes avancés de contrôle de l’alimentation électrique, pour environ 1,45 milliard de dollars en espèces, avec un paiement supplémentaire pouvant atteindre 1,15 milliard de dollars si certains objectifs de bénéfices sont atteints.

Vertiv prévoit que cette opération lui apportera des capacités qui aideront ses clients à accélérer leurs projets de centres de données en garantissant l’alimentation électrique grâce à des sources d’énergie à la fois raccordées au réseau et sur site.

“Pour les opérateurs de centres de données dédiés à l’IA, l’avantage concurrentiel dépend de plus en plus de la rapidité avec laquelle ils peuvent passer du choix du site à la mise en service”, a déclaré Gio Albertazzi, directeur général du fabricant d’équipements d’alimentation et de refroidissement.

L’intérêt pour les micro-réseaux et les systèmes d’alimentation sur site s’est accru, les opérateurs de centres de données recherchant des alternatives aux réseaux publics saturés dans un contexte d’explosion de la demande en électricité liée à l’IA. Les micro-réseaux permettent aux centres de données de combiner l’alimentation du réseau public, la production sur site et le stockage d’énergie, améliorant ainsi la fiabilité et contribuant à mettre en service plus rapidement de nouvelles installations.

L’acquisition de la société Utility Innovation Group, basée en Caroline du Nord, viendra enrichir le portefeuille de Vertiv de capacités en matière de contrôle des micro-réseaux, d’orchestration de la production d’électricité sur site, d’appareillage de commutation spécialisé et d’architecture électrique “derrière le compteur”.

Les charges de travail élevées liées à l’IA faisant de l’infrastructure électrique un facteur clé du développement des centres de données, de nouvelles opportunités se sont également ouvertes pour les fournisseurs de solutions de gestion de l’énergie et d’alimentation sur site.

En 2023, Vertiv a racheté CoolTera, une entreprise spécialisée dans les technologies de refroidissement par liquide, afin de renforcer son offre de solutions de refroidissement haute densité pour les applications d’IA, tandis que Schneider Electric a conclu un accord en vue d’acquérir Motivair, spécialiste du refroidissement par liquide, en 2024.

L’acquisition d’Utility Innovation Group par Vertiv devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires.

En juillet, Vertiv a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté par action, les portant à 6,65–6,75 dollars, contre une estimation précédente de 6,30–6,40 dollars.