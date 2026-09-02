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Vertiv va racheter Utility Innovation Group pour 1,45 milliard de dollars
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 12:37
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vertiv Holdings VRT.N a annoncé mercredi qu'elle allait acquérir Utility Innovation Group, un fournisseur de solutions de micro-réseaux et de systèmes avancés de contrôle de l'alimentation électrique pour les centres de données, pour un montant d'environ 1,45 milliard de dollars en espèces.

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