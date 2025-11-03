 Aller au contenu principal
Vertiv en hausse suite à un accord d'un milliard de dollars pour l'acquisition de PurgeRite
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 13:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions du fabricant d'équipements pour centres de données Vertiv VRT.N en hausse de 1,8 % à 196,28 $ en pré-marché

** VRT déclare avoir conclu un accord pour acquérir PurgeRite auprès de Milton Street Capital pour environ 1 milliard de dollars en espèces.

** L'accord est assorti d'une contrepartie supplémentaire potentielle pouvant aller jusqu'à 250 millions de dollars en espèces, en fonction de l'atteinte de certains paramètres de performance en 2026

** PurgeRite est un fournisseur de services de rinçage mécanique, de purge et de filtration pour les centres de données

** Jusqu'à la dernière clôture, VRT a gagné ~70% cette année

