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Vertiv conclut un accord de 1,45 milliard de dollars avec Utility Innovation Group, une entreprise spécialisée dans les micro-réseaux
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 12:51
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations au paragraphe 2 et de précisions tout au long du texte)

Vertiv Holdings VRT.N a annoncé mercredi qu'elle allait acquérir Utility Innovation Group, un fournisseur de solutions de micro-réseaux et de systèmes avancés de contrôle de l'alimentation électrique pour centres de données, pour environ 1,45 milliard de dollars en numéraire.

L'action du fabricant d'équipements d'alimentation et de refroidissement reculait d'environ 2 % en pré-ouverture.

L’intérêt pour les micro-réseaux et les systèmes d’alimentation sur site ne cesse de croître, les opérateurs de centres de données recherchant des alternatives aux réseaux publics saturés dans un contexte d’explosion de la demande en électricité liée à l’intelligence artificielle.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires.

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