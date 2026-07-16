Vertical Aerospace fait appel à Near Earth pour ses technologies d'aéronefs autonomes

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Vertical Aerospace M000.F a annoncé jeudi qu'elle s'associerait à Near Earth Autonomy pour doter son avion Valo de capacités de vol autonome, alors que la société britannique spécialisée dans l'aviation électrique étend ses activités aux opérations de défense et commerciales sans équipage.

Les deux entreprises ont indiqué que la technologie de vol autonome de Near Earth serait intégrée au système avionique Anthem de Honeywell Aerospace HONA.O , dont l’installation est déjà prévue sur l’appareil Valo.

Les start-ups du secteur aérospatial se tournent de plus en plus vers des fournisseurs spécialisés pour des technologies telles que l’avionique et les systèmes de vol autonomes, afin de réduire les coûts de développement et d’accélérer la certification.

Vertical développe le Valo en deux versions: un tiltrotor entièrement électrique et une version hybride-électrique.

Fondée en 2012, Near Earth a développé des systèmes de vol autonomes pour des programmes impliquant le Corps des Marines des États-Unis, l’armée de terre américaine et Honeywell.

Les développeurs d’EVTOL tirent parti de l’essor des technologies de défense en regardant au-delà des taxis aériens urbains, un marché où la longueur des processus de certification, les lacunes en matière d’infrastructures et les contraintes de financement ont ralenti la commercialisation.

“La défense est un marché stratégique de plus en plus important pour Vertical, et ce partenariat nous permet de passer de l’ambition à la capacité”, a déclaré Stuart Simpson, directeur général de Vertical.

Des concurrents tels que Joby Aviation JOBY.N et Archer Aviation ACHR.N ont également mis l’accent sur les programmes de défense ou à double usage.