Vertical Aerospace chute après que Raymond James a abaissé sa notation

23 février - ** Les actions de Vertical Aerospace cotées aux États-Unis M000.F ont baissé de 3,86% à 4,23 dollars en pré-commercialisation

** Raymond James réduit la note de l'action de "market perform" à "underperform"

** « Nous sommes préoccupés par la capacité de Vertical à lever des fonds à ce stade critique », déclare la société de courtage.

** Vertical ne dispose d'assez de liquidités que pour tenir jusqu'à la mi-juin 2026, en supposant des dépenses normales pour les essais en vol - Raymond James

** « Avec suffisamment de temps et d'argent, nous pensons que Vertical réussirait, mais le marché s'est récemment détourné des projets à plus haut risque », a déclaré la société de courtage.

** Sept analystes sur neuf considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", un "maintien" et un "avis de vente"; le PT médian est de 11 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont baissé de 17,4 % depuis le début de l'année