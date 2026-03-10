Vertex progresse grâce à des données prometteuses concernant un médicament pour le rein

10 mars - ** Les actions de Vertex Pharmaceuticals VRTX.O augmentent de 6 % à 488,52 $ avant la mise en marché après que la société ait déclaré que son essai de stade avancé pour un médicament contre les maladies rénales a été couronné de succès et qu'elle demandera l'approbation des États-Unis

** Le médicament, le povetacicept, est destiné à la néphropathie IgA et a réduit un signe clé de dommages rénaux de 52 % après 36 semaines, contre une baisse de 4,3 % pour le placebo - VRTX

** Les analystes de BMO Capital Markets affirment que les résultats positionnent le médicament comme un "concurrent clair et un leader potentiel", se comparant favorablement aux médicaments d'Otsuka 4768.T et de Vera Therapeutics VERA.O .

** L'action s'est récemment négociée à 24 fois les bénéfices prévisionnels, près de sa moyenne de 22 sur cinq ans, ce qui suggère qu'elle pourrait être proche de la juste valeur, selon les données du LSEG ** Le prix pré-marché de VRTX est ~6% en dessous de son plus haut intraday de $519.68 enregistré il y a un an

** L'objectif de prix médian des analystes pour l'action est de 554 $