Versant dépasse les prévisions de chiffre d'affaires grâce à des contrats de licence et à la croissance de sa plateforme numérique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2)

Versant Media VSNT.O a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, les accords de licence de contenu et les ventes soutenues d'entreprises telles que Fandango ayant contribué à amortir l'impact de la désabonnement à la télévision payante.

L'action de la société basée à New York a bondi de 12,5 % en pré-ouverture.

Cette filiale de Comcast CMCSA.O , dont le portefeuille est axé sur les réseaux câblés, a étendu la portée de grandes marques telles que CNBC et MS NOW afin de rester compétitive alors que les téléspectateurs se tournent de plus en plus vers le streaming.

Pour la période janvier-mars, le chiffre d'affaires total s'est élevé à 1,69 milliard de dollars, contre des estimations de 1,62 milliard, selon les données compilées par LSEG.

Les revenus liés aux licences de contenu et autres ont augmenté de 112,3 % pour atteindre 121 millions de dollars, grâce notamment à l'octroi de licences pour certains titres de la bibliothèque, dont « L'incroyable famille Kardashian » à Hulu.

Une programmation cinématographique régulière a généré de fortes ventes de billets sur Fandango, faisant grimper le chiffre d'affaires total des plateformes d'environ 9,1 % pour atteindre 192 millions de dollars au premier trimestre.

Le chiffre d'affaires de la distribution linéaire, le segment le plus important de la société en termes de ventes, a baissé de 7,3 %, la baisse du nombre d'abonnés continuant de peser sur l'activité.

Des événements tels que les Jeux olympiques de Milan-Cortina et le Forum économique mondial de Davos ont stimulé l'engagement, USA Network ayant enregistré son audience olympique la plus importante jamais atteinte.

CNBC, qui couvre l'actualité économique, a enregistré son meilleur trimestre en termes d'audience depuis quatre ans, tandis que MS NOW, chaîne axée sur la politique, a réalisé son meilleur trimestre en termes d'audience depuis 2024.

Versant a également lancé une nouvelle émission matinale intitulée « Morning Call » pour CNBC, qui propose des analyses pré-marché et une couverture de l'actualité économique et des résultats financiers.