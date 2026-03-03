Versant annonce une baisse de son chiffre d'affaires moins importante que prévu et dévoile un plan de rachat d'un milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les résultats dans les paragraphes 5-6)

Versant Media VSNT.O a fait état d'une baisse moins importante que prévu de son chiffre d'affaires trimestriel et a annoncé un rachat d'actions d'un milliard de dollars mardi, dans les premiers résultats du propriétaire de CNBC et de MS Now depuis qu'il a été séparé de Comcast.

Les actions de la société étaient en hausse de 5,6 % dans les échanges de pré-marché.

Les résultats indiquent que l'activité de câble linéaire de Versant résiste mieux que prévu, même si l'industrie est confrontée à une baisse constante de l'audience de la télévision traditionnelle dans le cadre du passage à la diffusion en continu à la demande, qui offre plus de choix et de flexibilité que les diffusions programmées.

Les actions de Versant ont plongé d'environ 20 % depuis leur entrée sur le marché en janvier, les investisseurs se méfiant des défis auxquels est confronté son portefeuille de chaînes câblées.

La société détient également des marques telles que USA Network, Golf Channel, Oxygen, E!, SYFY, ainsi que des actifs numériques tels que Fandango, Rotten Tomatoes et GolfNow.

Comcast CMCSA.O a achevé la séparation de la plupart de ses réseaux linéaires dans Versant, réduisant ainsi son exposition à une activité qui a régulièrement perdu des téléspectateurs et des annonceurs au profit d'acteurs numériques tels que Netflix.

Au quatrième trimestre, les revenus de Versant ont chuté de près de 7 % pour atteindre 1,61 milliard de dollars, alors que les analystes estimaient qu'ils s'élevaient à 1,57 milliard de dollars, selon trois analystes interrogés par LSEG.

Le chiffre d'affaires de Versant en 2025 a baissé de 5,3 %, à 6,69 milliards de dollars.