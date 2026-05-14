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Versant affiche une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 13:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - VSNT.O ** Les actions de Versant Media, propriétaire de CNBC, ont progressé de 10,5 % à 44,68 $ avant l'ouverture du marché

** Pour le premier trimestre, la société affiche un chiffre d'affaires de 1,69 milliard de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,62 milliard de dollars - LSEG

** Versant annonce un bénéfice net de 286 millions de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 284,5 millions de dollars

** À la clôture d'hier, l'action est restée pratiquement inchangée depuis son introduction en bourse le 5 janvier

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