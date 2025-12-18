Vers une seconde indication pour Datroway (AstraZeneca) dans le cancer du sein en Europe
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 10:41
Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique japonais précise que cette validation concerne l'évaluation du datopotamab deruxtecan (Datroway) en monothérapie en première ligne chez des patients adultes atteints d'un cancer du sein triple négatif non résécable et métastatique ne pouvant pas bénéficier d'une immunothérapie.
"Datroway a montré tout son potentiel en vue de remplacer la chimiothérapie traditionnelle et d'améliorer la survie des patients atteints d'un cancer du sein triple négatif métastatique, la forme la plus agressive de la maladie et associée à l'un des pronostics les plus défavorables", a commenté Ken Takeshita, le responsable mondial de la R&D chez Daiichi Sankyo.
Selon AstraZeneca, environ sept patients sur dix atteints d'un cancer du sein triple négatif métastatique ne peuvent pas recevoir d'immunothérapie en raison de la biologie de leur tumeur ou d'autres facteurs, ce qui implique qu'une chimiothérapie reste pour eux le traitement standard de première ligne.
La validation de cette demande par l'EMA laisse ainsi entrevoir une deuxième indication de Datroway dans le cancer du sein en Europe après celle obtenue en août dernier, qui portait sur le cancer du sein métastatique positif aux récepteurs hormonaux (HR) et négatif au récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2) ayant déjà reçu une thérapie endocrinienne et une chimiothérapie.
Valeurs associées
|13 501,000 GBX
|LSE
|-0,39%
A lire aussi
-
La Norges Bank, la banque centrale de Norvège, a maintenu jeudi son taux d'intérêt directeur inchangé à 4,0%, comme prévu, tout en réaffirmant qu'un assouplissement était probable en 2026. "Les perspectives sont incertaines, mais si l'économie évolue globalement ... Lire la suite
-
par Mark Gleeson Le Maroc, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations, met tout en œuvre pour offrir aux 24 équipes en lice des stades majestueux et des installations considérablement améliorées, mais la pression sur son équipe nationale n'en est que plus ... Lire la suite
-
Il a marqué la couverture de la guerre du Vietnam, puis suivi la plupart des conflits de la fin du XXe siècle, dont les deux guerres du Golfe. Le célèbre correspondant de guerre américain Peter Arnett est décédé mercredi. Le journaliste souffrait d'un cancer de ... Lire la suite
-
(AOF) - ADP (-8,07% à 118,40 euros) pointe à la dernière place de l'indice SBF 120 et se dirige tout droit vers une quatrième séance de suite dans le rouge. Cette forte baisse intervient alors que l'Autorité de régulation des transports (ART) a fait savoir qu'elle ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer