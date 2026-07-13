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Vers une ouverture dans le rouge à Wall Street, l'Iran pèse sur les cours
information fournie par Zonebourse 13/07/2026 à 14:21

Le début de séance s'annonce morose à New York : à une heure de l'ouverture de Wall Street, le Nasdaq 100 est attendu en baisse de 1,09% tandis que le S&P 500 devrait reculer de 0,38% et le Dow Jones de 0,14%.

Alors que le coup d'envoi de la saison des résultats sera donné dès demain outre-Atlantique (avec notamment les résultats de JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo ou encore Citigroup), les investisseurs ne peuvent faire fi de la nette reprise des hostilités entre Washington et Téhéran.

Au cours du week-end, le Commandement central des Etats-Unis a annoncé avoir conduit de nouvelles frappes contre l'Iran afin de réduire sa capacité à s'en prendre aux marins civils et aux navires commerciaux qui transitent librement par le détroit d'Ormuz. Le commandant en chef a ordonné ces frappes afin que les forces iraniennes répondent de leurs actes.

De son côté, l'Iran assure que le régime américain a violé "presque toutes les composantes" de l'accord de cessez-le-feu. "En ciblant les infrastructures de transport iraniennes, les bateaux de pêche, les navires de transport de marchandises ainsi que les installations et bâtiments météorologiques, il s'est rendu coupable des crimes de guerre les plus odieux", pointe le ministère des Affaires étrangères de la République islamique.

Par ailleurs, la confusion règne autour du détroit d'Ormuz, Téhéran assurant avoir fermé le passage tandis que Washington assure qu'il reste ouvert et que sa marine escorte activement le trafic commercial.

Dans ces conditions, les cours du pétrole repartent à la hausse avec un Brent autour de 78,8 USD le baril ( 0,48%) et un WTI à 74 USD ( 0,37%).

Du côté de l'énergie, justement, Bernstein prévoit une croissance moyenne annuelle d'environ 3% de la demande en électricité aux Etats-Unis jusqu'en 2030, tout en jugeant cette prévision "prudente" par rapport à d'autres scénarios de marché.

Le cabinet explique que cette progression sera alimentée par plusieurs facteurs, notamment le développement des centres de données liés à l'intelligence artificielle, la réindustrialisation, l'électrification des usages et la croissance économique. La hausse de la consommation devrait concerner les secteurs résidentiel, commercial et industriel.

Par ailleurs, le courtier renforce ses anticipations haussières sur le gaz naturel et maintient son scénario d'un prix d'équilibre de 5 USD par millier de pieds cubes (mcf).

Dans l'actualité des marchés, Meta Platforms a annoncé une extension de son centre de données situé dans la paroisse de Richland, en Louisiane, afin d'atteindre une capacité de calcul de 5 GW, un projet représentant un investissement de plus de 50 MdsUSD, ce qui en fait l'un des plus importants investissements dans les infrastructures d'IA dans le monde.

Enfin, sur le front des statistiques, l'agenda du jour est particulièrement léger et il faudra patienter jusqu'à demain pour connaître les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. En attendant, le dollar recule de 0,2% face à la monnaie unique, et s'échange autour des 0,875 EUR.

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