Vers une indépendance de Ramsay Santé par rapport à RHC
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 09:02
Le projet fait suite à la revue par RHC de ses options stratégiques concernant sa participation majoritaire dans Ramsay Santé, dont le groupe d'hospitalisation privée avait pris acte en novembre 2025.
"Ce projet n'exclut pas la recherche d'options alternatives que RHC dit être prêt à considérer, notamment en engageant des discussions avec des tiers susceptibles d'être intéressés", précise-t-il néanmoins.
Selon Ramsay Santé, ce projet "ouvrirait une nouvelle étape pour le groupe dans son ambition renouvelée de servir au plus près ses patients, fort d'un nouvel actionnariat élargi, et porté par le talent et l'engagement de tous ses collaborateurs et partenaires médecins".
RHC a par ailleurs indiqué avoir décidé de mettre fin au pacte d'actionnaires conclu le 30 septembre 2014 avec Crédit Agricole Assurances, à travers sa filiale Predica, actionnaire de référence à hauteur de 39,82% du capital de Ramsay Santé. Ce pacte prendra fin au 1er octobre 2026.
Dans la perspective de l'opération, Crédit Agricole Assurances a rappelé son engagement d'actionnaire de long terme de Ramsay Santé et a confirmé qu'elle n'entendait pas augmenter sa participation dans la société ni en prendre le contrôle.
Valeurs associées
|10,6500 EUR
|Euronext Paris
|+3,90%
A lire aussi
-
"Que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés" : Emmanuel Macron demande à Giorgia Meloni de ne pas commenter la mort de Quentin Deranque
La Première ministre italienne déplore un "climat" d'"haine idéologique" qui se répand dans "plusieurs pays". Emmanuel Macron et Giorgia Meloni se sont querellés jeudi 19 février autour de la mort de Quentin Deranque , le président français demandant à la Première ... Lire la suite
-
Laurent Nuñez a affirmé vendredi qu'il ne "demand(ait) pas l'interdiction" de la marche prévue samedi à Lyon en hommage à Quentin Deranque, l'étudiant nationaliste frappé à mort il y a une semaine dans cette ville. S'exprimant sur RTL, le ministre de l'Intérieur ... Lire la suite
-
Le spécialiste européen des microdrones professionnels a dévoilé ses revenus annuels et a enregistré un chiffre d'affaires record au 4e trimestre 2025, à 29,2 MEUR, en hausse de 15%, à taux de change constant. Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires ... Lire la suite
-
"Il ne faut pas avoir peur de parler violences sexuelles aux enfants", dit l'autrice Mai Lan Chapiron
"Il ne faut pas avoir peur de parler violences sexuelles aux enfants", estime dans un entretien à l'AFP Mai Lan Chapiron, autrice de livres pour enfants devenus des outils de référence en protection de l'enfance. A l'heure où les révélations dans le périscolaire ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer