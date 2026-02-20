 Aller au contenu principal
Vers une indépendance de Ramsay Santé par rapport à RHC
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 09:02

Ramsay Santé fait part d'un projet de sa maison mère, le groupe australien Ramsay Health Care Limited (RHC), de procéder à une distribution en nature, à ses propres actionnaires, de sa participation de 52,79% au capital de sa filiale française.

Le projet fait suite à la revue par RHC de ses options stratégiques concernant sa participation majoritaire dans Ramsay Santé, dont le groupe d'hospitalisation privée avait pris acte en novembre 2025.

"Ce projet n'exclut pas la recherche d'options alternatives que RHC dit être prêt à considérer, notamment en engageant des discussions avec des tiers susceptibles d'être intéressés", précise-t-il néanmoins.

Selon Ramsay Santé, ce projet "ouvrirait une nouvelle étape pour le groupe dans son ambition renouvelée de servir au plus près ses patients, fort d'un nouvel actionnariat élargi, et porté par le talent et l'engagement de tous ses collaborateurs et partenaires médecins".

RHC a par ailleurs indiqué avoir décidé de mettre fin au pacte d'actionnaires conclu le 30 septembre 2014 avec Crédit Agricole Assurances, à travers sa filiale Predica, actionnaire de référence à hauteur de 39,82% du capital de Ramsay Santé. Ce pacte prendra fin au 1er octobre 2026.

Dans la perspective de l'opération, Crédit Agricole Assurances a rappelé son engagement d'actionnaire de long terme de Ramsay Santé et a confirmé qu'elle n'entendait pas augmenter sa participation dans la société ni en prendre le contrôle.

