 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rheinmetall signe un gros contrat avec la Bundeswehr, titre en hausse
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 09:46

Le groupe allemand fournira la tourelle, le canon principal et des simulateurs pour le futur véhicule de reconnaissance de l'armée allemande, dont les livraisons sont prévues à partir de 2029. Le contrat est évalué à "plusieurs centaines de millions d'euros", indique le groupe.

Rheinmetall annonce avoir été sélectionné par General Dynamics European Land Systems (GDELS), maître d'oeuvre du programme Luchs 2 de la Bundeswehr, pour fournir la tourelle CT-025, le canon automatique Oerlikon KBA 25 mm et des systèmes de simulation. Le contrat, signé début février 2026 à Kaiserslautern, représente un montant de l'ordre de "plusieurs centaines de millions d'euros".

Au total, 274 tourelles téléopérées CT-025 doivent être livrées d'ici 2031. Ce système modulaire de nouvelle génération, adapté aux exigences spécifiques de l'armée allemande, intègre des capteurs avancés, une conduite de tir entièrement numérisée et des interfaces compatibles avec celle des véhicules de l'OTAN. Il est conçu pour engager des cibles terrestres et aériennes, y compris des drones (UAV).

Le Luchs 2 sera équipé du canon automatique Oerlikon KBA 25 mm x 137, produit par Rheinmetall Italia. Déjà fabriqué à plus de 6 000 exemplaires, il offre trois modes de tir, une cadence maximale de 600 coups par minute et une portée allant jusqu'à 2 500 mètres, avec une capacité renforcée contre les drones grâce à des munitions à fusée de proximité.

Selon Timo Haas, directeur de la division Digital Systems, "le contrat Luchs 2 constitue un succès majeur pour notre site de Brême et nos équipes à Rome" et envoie "un signal fort en faveur de la coopération européenne en matière de défense".

A la suite de cette annonce, le titre gagne 0,9% à Francfort, au sein d'un DAX atone.

Valeurs associées

RHEINMETALL
1 761,500 EUR XETRA +1,03%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Roksan Mohammad (g), 37 ans, porte-parole des Unités de protection de la femme, lors de la visite d'une délégation gouvernementale à Qamichli, une ville majoritairement kurde du nord-est de la Syrie, le 8 février 2026 ( AFP / Delil SOULEIMAN )
    Pour les Kurdes syriens, la fin d'un rêve d'autonomie?
    information fournie par AFP 20.02.2026 10:58 

    Dans une base militaire du nord de la Syrie, Roksan Mohammad, mitraillette à l'épaule, dit avoir été en première ligne des combats contre les jihadistes. Mais le sort de son unité féminine est aujourd'hui incertain, après un accord avec Damas mettant fin de facto ... Lire la suite

  • Dans les ateliers de tissage du cachemire Alex Begg à Ayr, dans le sud-ouest de l'Ecosse, le 15 janvier 2026 ( AFP / Andy BUCHANAN )
    En Écosse, le lent réapprentissage du travail de la laine
    information fournie par AFP 20.02.2026 10:50 

    Loin du glamour des défilés de mode de Paris, Milan ou Londres, des ateliers de tissage du cachemire installés dans une vieille région minière écossaise tentent d'attirer de jeunes talents et de leur réapprendre des techniques en voie de disparition. Réputée pour ... Lire la suite

  • Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez le 13 février 2026 à Marseille ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Feu vert du gouvernement à une marche de l'ultradroite en hommage à Quentin Deranque
    information fournie par AFP 20.02.2026 10:33 

    Une marche de l'ultradroite devrait bien avoir lieu samedi à Lyon en hommage à Quentin Deranque: Laurent Nuñez a annoncé vendredi, au lendemain des mises en examen de sept personnes dans l'enquête sur la mort du militant nationaliste, qu'il ne s'opposerait pas ... Lire la suite

  • La clôture hérissée de barbelés érigée par la Finlande à la frontière russe s'étire sur 200 kilomètres. ( AFP / Alessandro RAMPAZZO )
    A la frontière entre la Finlande et la Russie, l'économie en hibernation
    information fournie par AFP 20.02.2026 09:55 

    Plus personne ne passe. La couche immaculée de neige devant le café Rajapysäkki et les pompes de la station-service attenante recouvertes de bâches témoignent de la disparition de toute activité autour du poste-frontière de Niirala entre la Finlande et la Russie. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank