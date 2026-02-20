Rheinmetall signe un gros contrat avec la Bundeswehr, titre en hausse
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 09:46
Rheinmetall annonce avoir été sélectionné par General Dynamics European Land Systems (GDELS), maître d'oeuvre du programme Luchs 2 de la Bundeswehr, pour fournir la tourelle CT-025, le canon automatique Oerlikon KBA 25 mm et des systèmes de simulation. Le contrat, signé début février 2026 à Kaiserslautern, représente un montant de l'ordre de "plusieurs centaines de millions d'euros".
Au total, 274 tourelles téléopérées CT-025 doivent être livrées d'ici 2031. Ce système modulaire de nouvelle génération, adapté aux exigences spécifiques de l'armée allemande, intègre des capteurs avancés, une conduite de tir entièrement numérisée et des interfaces compatibles avec celle des véhicules de l'OTAN. Il est conçu pour engager des cibles terrestres et aériennes, y compris des drones (UAV).
Le Luchs 2 sera équipé du canon automatique Oerlikon KBA 25 mm x 137, produit par Rheinmetall Italia. Déjà fabriqué à plus de 6 000 exemplaires, il offre trois modes de tir, une cadence maximale de 600 coups par minute et une portée allant jusqu'à 2 500 mètres, avec une capacité renforcée contre les drones grâce à des munitions à fusée de proximité.
Selon Timo Haas, directeur de la division Digital Systems, "le contrat Luchs 2 constitue un succès majeur pour notre site de Brême et nos équipes à Rome" et envoie "un signal fort en faveur de la coopération européenne en matière de défense".
A la suite de cette annonce, le titre gagne 0,9% à Francfort, au sein d'un DAX atone.
Valeurs associées
|1 761,500 EUR
|XETRA
|+1,03%
