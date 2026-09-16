Vers une hausse timide en Europe, la prudence demeure avant la Fed

Les principales Bourses européennes devraient ouvrir sur une note légèrement favorable mercredi matin, l'attente des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, qui s'achemine vers sa première hausse de taux en trois ans, ne décourageant pas totalement la prise de risques. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 est attendu sur un gain de l'ordre de 0,3%, le DAX de Francfort affiche une hausse théorique de 0,2% et l'Euro STOXX 50 progresse lui de 0,3%.

Au vu de la récente flambée des prix du pétrole, de la solidité des dernières données sur l'emploi et de la vigueur non démentie des chiffres de l'inflation, plus de 92% des investisseurs s'attendent à ce que la Fed relève ce soir ses taux de 25 points de base pour les porter à 3,75-4,00%.

Au-delà de la décision sur les taux, les intervenants attendent avec impatience les nouvelles prévisions et les commentaires que pourrait faire son président, Kevin Warsh, afin de tenter d'en savoir plus sur la trajectoire future du resserrement de la politique monétaire.

D'après les observateurs, une tonalité insuffisamment ferme de la part du patron de l'institution ferait peser un risque sur la crédibilité institutionnelle de la Réserve Fédérale et pourrait entraîner une nouvelle hausse des rendements à long terme.

"Nous nous attendons donc à un ton résolument restrictif ("hawkish") lors de la conférence de presse", pronostique ainsi Xiao Cui, économiste senior chez Pictet Wealth Management.

Les marchés monétaires ont déjà commencé à intégrer le scénario d'un nouveau relèvement au mois de décembre, suivi de deux hausses supplémentaires d'ici octobre 2027.

Autre sujet sensible qui incite les marchés à la prudence, les rendements obligataires restent au plus haut en attendant les annonces de la Fed.

Sur la courbe des taux américaine, celui des Treasuries à dix ans se tend de nouveau de 3,5 points à 4,9960% pour se rapprocher du seuil critique de 5% atteint lundi, et qui correspond à des sommets depuis 2023.

Sur le marché des changes, l'euro, qui avait fortement baissé ces derniers jours, reprend une partie du terrain perdu. La monnaie unique en profite pour reprendre le seuil de 1,1550 face au dollar.

Après son envolée de la veille, consécutive à la décision de l'Arabie saoudite de fermer un oléoduc après des attaques provenant du territoire irakien, le marché pétrolier reprend son souffle. Le Brent recule de 0,5% à moins de 108,2 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1% à 104,7 dollars.