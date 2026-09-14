Vers une cession de Capgemini Government Solutions à ITC Federal

Capgemini a annoncé, samedi, avoir conclu un accord en vue de la vente de sa filiale Capgemini Government Solutions à ITC Federal, un fournisseur américain de services et de solutions digitales pour les agences fédérales chargées de la sécurité intérieure et de la défense.

Le groupe français de services informatiques, qui n'indique aucun montant dans son communiqué, précise que cette transaction est soumise aux conditions habituelles pour une opération de cette nature et devrait être finalisée dans les prochaines semaines.

Comme indiqué lors du lancement du processus de cession en début d'année, Capgemini Government Solutions, filiale travaillant avec le gouvernement fédéral américain, représentait 0,4% du chiffre d'affaires du groupe en 2025 et moins de 2% de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis.

Pour rappel, Capgemini a fait part de ce projet de cession le 1er février dernier, expliquant alors que des contraintes légales ne lui permettaient pas d'exercer un contrôle approprié sur certains aspects des opérations de cette filiale, afin d'assurer un alignement avec ses objectifs.