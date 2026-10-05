Vers une 7e séance sans baisse pour Evonik avec le soutien de Berenberg

Le titre Evonik n'a plus connu la baisse depuis le vendredi 25 septembre et son envolée de 7,19%, après l'apparition de rumeurs concernant un intérêt du géant BASF. Depuis, selon le FT, le groupe aurait rejeté l'offre de rachat de son concurrent s'élevant à 10,3 milliards d'euros. Berenberg en a profité pour relever ce lundi sa recommandation sur le titre Evonik afin de prendre en compte ces derniers développements.

A 16h20, l'action Evonik grappille 0,24%, à 20,69 euros, accompagnée par la décision de Berenberg de passer de vendre à neutre sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 15,50 à 20 euros. De son côté, BASF cède 0,06%, à 49,91 euros.

Les analystes expliquent que leur thèse vendeuse sur le titre reposait sur de nouvelles révisions à la baisse des résultats, liées à des pressions de "commoditisation" (le fait qu'un produit spécialisé, innovant ou à forte valeur ajoutée se transforme en un bien standardisé) sur la méthionine et d'autres segments du portefeuille. Ils rappellent également que les hausses de prix, liées au conflit au Moyen-Orient, ont temporairement réduit la pression sur certaines activités.

Pour revenir sur les rumeurs de fusion/acquisition, Berenberg pense que l'offre repoussée n'est peut-être pas la fin de l'histoire. BASF pourrait être prêt à monter jusqu'à 24-25 euros, alors que les rumeurs faisaient état d'une première offre à 22,15 euros.

En parallèle, concernant l'action BASF, les analystes ne sont pas vraiment enthousiastes à l'idée que l'entreprise réintroduise de la complexité dans son portefeuille sur des activités aval où elle a historiquement affiché des performances mitigées.

Du côté d'Evonik et de la Fondation RAG, son principal actionnaire, la banque privée allemande estime qu'engager le dialogue présente plusieurs avantages. Cela protège l'action Evonik contre un repli des bénéfices après la fin du soutien temporaire sur les résultats lié aux hausses de prix issues du conflit iranien de 2027. La Fondation RAG pourrait être payée en partie en numéraire et en partie en actions BASF, et BASF constitue un acheteur politiquement acceptable, à condition de pouvoir apaiser les inquiétudes des syndicats.