 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 062,83
-0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vers un transfert de Forsee Power sur Euronext Growth Paris
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 14:00

Forsee Power annonce que son conseil d'administration, réuni le 4 novembre, a approuvé le projet de transfert de cotation de ses actions du marché réglementé Euronext Paris compartiment B vers le marché Euronext Growth Paris.

'Ce marché nous offrira une place de cotation dynamique, attractive pour une base élargie d'investisseurs, tout en nous permettant de réduire certains coûts administratifs', explique son fondateur et PDG Christophe Gurtner.

Sous réserve de l'autorisation de l'AG des actionnaires et de l'accord d'Euronext Paris, ce transfert s'effectuera dans le cadre d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles.

Valeurs associées

FORSEE POWER
0,2635 EUR Euronext Paris -0,57%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank