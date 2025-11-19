Crise des opiacés: le plan de faillite des labos Purdue validé par un juge aux Etats-Unis

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DREW ANGERER )

Un juge new-yorkais a approuvé mardi, comme prévu, le plan de faillite du laboratoire américain Purdue Pharma, considéré comme étant à l'origine de la crise des opiacés aux Etats-Unis.

"Pour être tout à fait clair, le plan est validé", a déclaré le juge Sean Lane, après avoir lu longuement sa décision, lors d'une audience dans un tribunal des faillites de New York.

Ce n'est pas vraiment une surprise puisqu'il avait lui-même indiqué vendredi, après trois jours d'audience, qu'il comptait approuver ce plan mais sans donner de calendrier précis.

"C'est aujourd'hui un jour symbolique", avait alors commenté Steve Miller, président du conseil d'administration de Purdue, cité dans un communiqué. Cette journée "achève un long chapitre et nous rapproche au plus près de la fin du livre de Purdue", avait-il poursuivi.

Purdue Pharma fabriquait l'anti-douleur OxyContin, dont la surprescription est généralement considérée comme le déclencheur de la crise des opiacés aux Etats-Unis. Le laboratoire a abandonné les opiacés en 2018.

La famille Sackler, qui en était propriétaire mais qui n'a plus aucune implication avec le laboratoire depuis fin 2018, est accusée d'avoir promu de façon musclée ce médicament, tout en ayant connaissance de son caractère très addictif, ce qui leur a rapporté des dizaines de milliards de dollars.

La procureure de l'Etat de New York, Letitia James, a qualifié mardi l'approbation du plan d'"avancée importante" vers la finalisation de la faillite dite "Chapter 11" du groupe.

"Pendant des décennies, les Sackler ont dirigé Purdue avec un seul objectif en tête: maximiser les profits pour leur famille, peu importe les conséquences", a-t-elle relevé dans un communiqué.

Selon les données des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), près de 727.000 personnes ont succombé dans le pays entre 1999 et 2022 à une overdose liée à la prise d'opiacés, obtenus sur ordonnance ou de manière illégale.

L'Etat de New York fait partie des quinze Etats américains avec lesquels Purdue et les Sackler ont signé un accord en vertu duquel ils devront payer au total 7,4 milliards de dollars pour leur rôle dans la crise des opiacés.

Cet accord est le corps du plan de faillite, qui prévoit aussi la dissolution du groupe Purdue.

Une nouvelle entreprise indépendante doit recueillir ses actifs et expertises, baptisée Knoa Pharma - prononcé "noa", un mot-valise associant "knowledge" (connaissance) et opiacés -. Elle aura pour "mission de s'occuper de la crise des opiacés".

La Cour suprême américaine avait annulé en juin 2024 un précédent accord, conclu deux ans plus tôt, de quelque 6 milliards de dollars, au motif qu'il exonérait la famille Sackler de toutes futures poursuites émanant de victimes.