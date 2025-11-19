Sodexo : le directeur général Thierry Delaporte prendre les rênes de la zone Amérique du Nord

(AOF) - Thierry Delaporte, récemment nommé directeur général de Sodexo , élargit ses responsabilités et assumera en direct le leadership de la zone Amérique du Nord à partir du 1er janvier 2026. Sarosh Mistry, actuellement Président Amérique du Nord de Sodexo, quittera l'entreprise le 31 décembre 2025. Il assurera un rôle de conseiller stratégique pendant la période de transition.

"Grâce à sa connaissance approfondie des pratiques et de la culture managériale américaines", Thierry Delaporte se concentrera sur le redressement des activités de Sodexo en Amérique du Nord, afin d'initier une nouvelle phase de croissance et d'accélérer la création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes.

Groupe de de restauration et de gestion des installations, créé en 1966 ;

- Chiffre d'affaires de 23,8 Mds€, réalisé à 65 % dans les services sur sites, 25 % dans la gestion des installations et 9 % dans les solutions intégrées ;

- 2 grandes zones géographiques : l’Amérique du nord pour 44 %, la France pour 12 %, puis le reste du monde (Europe majoritairement) ;

- Ambition de croissance via 3 leviers : être un pure player leader mondial des services de restauration et de gestion des installations, assurer l’indépendance par un actionnariat familial à la présence renforcée dans le capital, puis anticiper les risques majeurs -fidélisation des clients & collaborateurs et exécution des contrats ;

- Société détenue à 43,6 % par la famille fondatrice Bellon (58,7 % des droits de vote) ;

- Modification de la gouvernance : Sophie Bellon conserve la présidence du conseil de 12 administrateurs et cède, le 15 novembre, la direction générale à Thierry Delaporte.

- Agilité du modèle d’affaires recentré sur la restauration :

- diminution du nombre de pays et responsabilités opérationnelles des services sur site scindées en 3 régions -Amérique du nord, Europe et reste du monde;

- puissance d’achat très favorable aux marges via Entegra, structure opérationnelle aux Etats-Unis et en Europe, encore renforcée par les acquisitions d’Agap’pro, majorian et cadhi,

- diversification « any food, anytime, anywhere » : offre hors site aux Etats-Unis,, type vente de snackings à emporter via un doublement des unités culinaires, ou Sodexo Live! dans les aéroports,

- sélectivité dans les nouveaux contrats (1,6 Md€ en 2024) et nouvelle offre au 2 nd semestre à destination des universités d’Amérique du nord,

- exigence commerciale via l’exploitation des données et les ventes additionnelles sur sites,

- innovation « Move to cloud » (+ 600 M€ d’investissements par an en tech et data) axée sur l’optimisation et mutualisation des process et la relation directe avec les clients, avec objectif 2025 de 10 millions de consommateurs actifs sur les éco-systèmes digitaux ;

- Stratégie environnementale « Better tomorrow » de neutralité carbone totale en 2040 :

- 2025 : neutralité pour les scopes 1 et 2, repli de 50% des déchets sur 85 % des sites et alimentation en électricité renouvelable pour la totalité des sites,

- 2030 : recul de 64,9 %, vs 2019, des émissions absolues,

- - accélération de l’adoption de repas bas carbone par les clients ;

- Intégration de Grupo Mediterranea qui double la part de marché du groupe en Espagne ;

- Solidité financière solide notée A avec 4,5 Mds€ de capitaux propres soit un taux d’endettement de 26,7 % et un effet de levier diminué à 1,7.

- Impact négatif des parités euro contre les autres monnaies, notamment le réal brésilien et le dollar américain ;

- Suivi du taux de fidélisation clients (93,9 % au 1 er semestre de l’exercice clos le 31 août ;

- Ralentissement de la croissance en Amérique du nord et en Europe, affectées par le recul des volumes en éducation et institutions publiques ;

- Après un ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires semestriel et une faible avancée de au 3 ème trimestre, 3 ème révision en baisse des objectifs de chiffre d’affaires 2024-25 : croissance des revenus dans le bas de la fourchette de 3 à 4 % et taux de rétention des contrats de 94 à 95,5 % ;

- Dividende 2023-24 : 2,65 €..