Barilla se dit "prêt" face aux droits de douane

Barilla se dit "prêt" à affronter les hausses de droits de douane, aux Etats-Unis comme ailleurs, a assuré mardi le président du leader mondial des pâtes dans un entretien à l'AFP.

Quand on parle d'exportation, "la situation est chaque jour plus compliquée mais nous sommes prêts", a affirmé le président du groupe, Guido Barilla, en marge de l'inauguration d'un nouveau centre de recherche dans son usine près de Parme (nord de l'Italie).

"L'industrie doit être prête à répondre aux exigences des marchés et aux changements des décisions commerciales des pays. Ce n'est pas à nous de discuter ou de décréter si une politique douanière est juste ou non", a souligné Guido Barilla.

Le président américain Donald Trump a mis en place au mois d'avril des droits de douane dits "réciproques" d'au moins 10% sur la plupart des produits entrant aux Etats-Unis, au nom de la réduction du déficit commercial du pays et du soutien à la production locale.

Sous pression pour faire baisser le coût de la vie pour les Américains, Donald Trump a annulé ces surtaxes le 14 novembre sur des produits de tous les jours, comme le café, les avocats ou le boeuf importés. Mais pas sur les pâtes, le vin ou d'autres produits qui font la force des exportations italiennes.

Le continent américain représentait presque un quart (23,6%) des près de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires de Barilla en 2024, et la marque aux boîtes bleues y possède quatre usines, dont deux aux Etats-Unis, une au Mexique et une au Canada.

"Lorsqu'un pays fait évoluer, par exemple, ses conditions douanières, dans lesquelles Barilla et l'organisation peuvent être en danger, il faut répondre de la meilleure manière possible à cette demande", a indiqué mardi Guido Barilla.

Après une année difficile en 2023, le géant italien des pâtes et de la pâtisserie a baissé ses prix et vu ses ventes rebondir en 2024, dépassant les deux millions de tonnes de produits vendus.

Le groupe a notamment misé sur une montée en gamme avec des pâtes réalisées avec des moules en bronze (lancée en Italie, France et Allemagne), plus rugueuses.

"C'est un produit supérieur qui, évidemment, coûte plus cher, ne peut et ne veut pas remplacer le produit dans l'emballage bleu, mais offre (...) une expérience différente", a souligné Guido Barilla. "Ainsi, nos clients dans le monde auront la possibilité, sous la marque Barilla, de satisfaire des désirs et des besoins culinaires différents".