 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 265,43
-0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vers un rapprochement de Sodify et Tikehau IM
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 07:07

Tikehau Capital annonce un projet de rapprochement de sa filiale Sodify, leader indépendant de l'épargne immobilière et spécialiste des SCPI, au sein de Tikehau Investment Management, sa société de gestion d'actifs.

'Cette opération stratégique vise à réunir les expertises de ses deux équipes immobilières complémentaires, afin de constituer un ensemble ambitieux, multi-stratégies, multi-géographique et plus diversifié', explique le groupe.

Tikehau Capital se revendique comme acteur de référence dans la gestion d'actifs immobiliers. Avec 13,8 milliards d'actifs sous gestion à fin septembre, sa stratégie 'actifs réels' représente aujourd'hui 27% de ses encours.

L'opération envisagée, qui prendrait la forme d'une fusion de Sodify dans Tikehau IM, pourrait être finalisée d'ici la fin du 1er trimestre 2026. Ce projet sera piloté par un comité dédié, réunissant des responsables issus des deux entités.

Valeurs associées

TIKEHAU CAPITAL
14,980 EUR Euronext Paris -1,58%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • SOITEC : La tendance baissière peut reprendre
    SOITEC : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.12.2025 07:15 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, l'envoyé spécial américain Steve Witkoff et le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner
    Ukraine: Witkoff et Kushner vont rencontrer Poutine à Moscou
    information fournie par Reuters 02.12.2025 07:03 

    par Guy Faulconbridge et Steve Holland L'envoyé spécial de la Maison blanche, Steve Witkoff, et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, rencontreront mardi le président russe Vladimir Poutine pour des discussions sur les moyens possibles de mettre fin à la guerre ... Lire la suite

  • FNAC DARTY : Peu de risque à moyen terme
    FNAC DARTY : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 02.12.2025 07:00 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Le logo de L'Oréal vue à Levallois-Perret
    L'Oréal va commencer à travailler à un possible accord avec Armani "très bientôt"
    information fournie par Reuters 02.12.2025 06:48 

    L'Oréal va "assurément" étudier une entrée au capital de la maison de couture italienne Giorgio Armani et le groupe français de cosmétiques va commencer à y travailler "très bientôt", a déclaré lundi son directeur financier Christophe Babule lors d'une discussion ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank