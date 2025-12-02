Vers un rapprochement de Sodify et Tikehau IM
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 07:07
'Cette opération stratégique vise à réunir les expertises de ses deux équipes immobilières complémentaires, afin de constituer un ensemble ambitieux, multi-stratégies, multi-géographique et plus diversifié', explique le groupe.
Tikehau Capital se revendique comme acteur de référence dans la gestion d'actifs immobiliers. Avec 13,8 milliards d'actifs sous gestion à fin septembre, sa stratégie 'actifs réels' représente aujourd'hui 27% de ses encours.
L'opération envisagée, qui prendrait la forme d'une fusion de Sodify dans Tikehau IM, pourrait être finalisée d'ici la fin du 1er trimestre 2026. Ce projet sera piloté par un comité dédié, réunissant des responsables issus des deux entités.
Valeurs associées
|14,980 EUR
|Euronext Paris
|-1,58%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
-
par Guy Faulconbridge et Steve Holland L'envoyé spécial de la Maison blanche, Steve Witkoff, et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, rencontreront mardi le président russe Vladimir Poutine pour des discussions sur les moyens possibles de mettre fin à la guerre ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
L'Oréal va "assurément" étudier une entrée au capital de la maison de couture italienne Giorgio Armani et le groupe français de cosmétiques va commencer à y travailler "très bientôt", a déclaré lundi son directeur financier Christophe Babule lors d'une discussion ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer