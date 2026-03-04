 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 06:27

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ASMI ASMI.AS - Le fabricant néerlandais de puces électroniques a déclaré mardi qu'il prévoyait une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2026 à environ 830 millions d'euros et anticipait une poursuite de la croissance pour le reste de l'année.

* BANCO BPM BAMI.MI - La banque italienne a dévoilé mardi la liste des candidats que son conseil d'administration sortant proposera pour son renouvellement en avril, y compris l'actuel directeur général et président, qui devraient tous deux obtenir un nouveau mandat de trois ans.

La liste ne comprend aucun représentant du principal actionnaire, CREDIT AGRICOLE CAGR.PA , ce qui indique que le groupe bancaire français pourrait présenter sa propre liste afin de renforcer son influence dans le cadre des nouvelles règles de nomination du conseil d'administration du groupe italien.

* SCOR SCOR.PA et DASSAULT AVIATION AM.PA doivent publier leurs résultats respectifs mercredi avant l'ouverture de la Bourse.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3ZN265

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ASM INT
682,600 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
BANCO BPM
11,640 EUR MIL 0,00%
CREDIT AGRICOLE SA
17,580 EUR Euronext Paris -4,40%
DASSAULT AVIATION
331,000 EUR Euronext Paris -2,24%
PLANISWARE
15,760 EUR Euronext Paris -1,50%
SCOR
29,000 EUR Euronext Paris -4,48%
