Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ASMI ASMI.AS - Le fabricant néerlandais de puces électroniques a déclaré mardi qu'il prévoyait une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2026 à environ 830 millions d'euros et anticipait une poursuite de la croissance pour le reste de l'année.

* BANCO BPM BAMI.MI - La banque italienne a dévoilé mardi la liste des candidats que son conseil d'administration sortant proposera pour son renouvellement en avril, y compris l'actuel directeur général et président, qui devraient tous deux obtenir un nouveau mandat de trois ans.

La liste ne comprend aucun représentant du principal actionnaire, CREDIT AGRICOLE CAGR.PA , ce qui indique que le groupe bancaire français pourrait présenter sa propre liste afin de renforcer son influence dans le cadre des nouvelles règles de nomination du conseil d'administration du groupe italien.

* SCOR SCOR.PA et DASSAULT AVIATION AM.PA doivent publier leurs résultats respectifs mercredi avant l'ouverture de la Bourse.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3ZN265

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)