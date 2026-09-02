Vers un nouveau géant des jeux : Lottomatica va fusionner avec Cirsa

Lottomatica Group et Cirsa Enterprises annoncent que leurs conseils d'administration respectifs ont convenu du cadre et des principales modalités d'un projet de rapprochement par échange d'actions, tels que définis dans l'accord de fusion contraignant conclu ce jour.

Ce projet de rapprochement, dont la finalisation est attendue au 2e trimestre 2027, sera réalisé par absorption de Cirsa par Lottomatica. En vertu de cette opération, Cirsa cessera d'exister en tant qu'entité juridique distincte et Lottomatica poursuivra son activité en tant que société issue du rapprochement.

Cette fusion entre les deux groupes italien et espagnol serait réalisée par échange d'actions : dès la prise d'effet de l'opération, les actionnaires de Cirsa recevront 0,668 action Lottomatica nouvellement émise pour chaque action Cirsa détenue.

Avant la prise d'effet de la fusion, Cirsa distribuera à ses actionnaires un dividende exceptionnel de 262 MEUR, soit 1,56 EUR par action Cirsa. Par ailleurs, Lottomatica a l'intention de proposer aux actionnaires de la société issue du regroupement une restitution de capital de 744 MEUR.

Une fois la transaction devenue effective, les actionnaires actuels de Lottomatica devraient détenir environ 67,5% du capital du nouveau groupe, et ceux de Cirsa, environ 32,5%. Blackstone, principal actionnaire de Cirsa, devrait devenir le principal actionnaire de l'ensemble, avec environ 24% du capital.

Un géant des jeux et des paris sportifs en perspective

Selon Lottomatica et Cirsa, ce regroupement envisagé réunit deux entreprises hautement complémentaires et doit donner naissance au 2e plus grand opérateur coté de jeux et de paris sportifs au monde, avec un EBITDA ajusté pro forma d'environ 2 MdsEUR.

Le nouveau groupe disposerait de "positions de leader incontestées en Italie et en Espagne, avec une présence sur un portefeuille diversifié de marchés très attractifs et en forte croissance, totalisant neuf positions de leader et un marché adressable combiné de 34 MdsEUR".

La société issue du regroupement conservera la dénomination sociale actuelle de Lottomatica, avec son siège social, son siège administratif et son domicile fiscal à Rome, ainsi qu'un siège secondaire pour Cirsa à Barcelone. Son action serait cotée à la fois à Milan et à Madrid.