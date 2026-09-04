Vers un début de séance plutôt positif en Europe en attendant l'emploi américain

Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en légère hausse vendredi matin, soutenues par un optimisme mesuré concernant l'évolution des taux aux Etats-Unis dans un marché qui reste surtout occupé à attendre le rapport sur l'emploi américain, qui pourrait avoir un impact décisif sur les prochaines décisions de la Fed. Les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant une hausse de 0,2% pour le DAX à Francfort et de 0,1% pour l'Euro STOXX, mais une quasi-stabilité du CAC 40.

Les grandes places européennes avaient fini dans le vert jeudi, à la faveur de quelques rachats à bon compte suite au mouvement de consolidation qui les avait conduits à aligner trois séances consécutives et à s'éloigner encore un peu plus de leurs records du mois dernier.

En dépit d'un manque toujours évident de catalyseurs, l'absence de développements défavorables en provenance du Moyen-Orient a suffi à rassurer les investisseurs en écartant, du moins pour le moment, le scénario du pire, à savoir une nouvelle flambée du cours du pétrole au-dessus des 100 dollars le baril.

Wall Street a également clôturé en territoire positif hier après que Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la Réserve fédérale, eut exprimé sa préférence pour des taux directeurs maintenus en l'état, à la condition expresse que les données économiques montrent une atténuation des pressions inflationnistes.

Ses déclarations ont fait baisser les rendements obligataires et le dollar, tout en bénéficiant aux grandes valeurs technologiques.

Au coup de cloche final, le Dow Jones reprenait 1,2%, le S&P 500 s'adjugeait près de 1,1% et le Nasdaq 100 progressait d'environ 1,2%.

La réaction des marchés aux chiffres de l'emploi s'avérera déterminante pour les performances hebdomadaires des marchés : à ce stade, le CAC 40 accuse un repli de l'ordre de 1,4%, tandis que l'Euro STOXX s'inscrit en recul de 1,5%.

L'enjeu de la séance est simple : il s'agit essentiellement de disposer de chiffres de l'emploi américain qui permettent d'exclure le scénario d'une hausse de taux de la Fed dans deux semaines, alors que les paris apparaissent très équilibrés aujourd'hui.

Selon le baromètre FedWatch de CME Group, le marché estime désormais autour de 50% la probabilité d'un relèvement de taux d'un quart de point le 16 septembre, contre encore plus de 63% hier avant les propos de Christopher Waller.

L'heure de vérité avec l'emploi US

Les marchés attendent donc désormais le rapport du Département du Travail afin d'affiner leurs pronostics.

D'après le consensus, les économistes prévoient en moyenne 55 000 créations de postes en août après les 23 000 destructions d'emplois de juillet et une stabilité du taux de chômage à 4,1%.

Des créations d'emplois plus importantes conforteraient les anticipations d'une attitude encore plus offensive de la Fed en matière de politique monétaire, tandis qu'un chiffre inférieur aux attentes pourrait être bien accueilli en impliquant que l'institution devra davantage se focaliser sur le marché du travail que sur la maîtrise de l'inflation.

A New York, les contrats à terme suggèrent pour l'instant une ouverture légèrement positive.

Les marchés asiatiques gagnaient du terrain dans le sillage du réveil des valeurs de la tech US. La Bourse de Tokyo prenait plus de 1,5% tandis que l'indice Hang Seng gagnait près de 2% à Hong Kong.

Les rendements des Treasuries s'inscrivent en baisse sous l'effet de l'allègement des anticipations de hausses de taux Outre-Atlantique. Celui de l'emprunt à dix ans, récemment remonté à 4,80%, un plus haut de trois ans, se tasse en direction de 4,76%.

Le dollar, qui avait enchaîné trois séances consécutives de hausse, repart à la baisse, ce qui permet à l'euro de remonter au-dessus du seuil de 1,16. Le billet vert affiche toutefois une hausse de plus de 2% sur la semaine face à la monnaie unique.

Si le rapport sur l'emploi d'aujourd'hui devait confirmer que l'économie américaine est en train de perdre de l'élan, la faiblesse des rendements américains et du dollar pourrait encore s'amplifier.

Le marché pétrolier ralentit l'allure vendredi mais se dirige néanmoins vers des gains de près de 10% sur la semaine du fait de la récente reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran.

Le Brent grappille 0,2% à 95,7 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,3% à 91,6 dollars.