Verrica Pharma progresse après le feu vert de l'UE pour le dépôt d'un dossier pour son médicament cutané

20 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Verrica Pharmaceuticals VRCA.O augmentent de 17 % à 5,17 $ dans les échanges prolongés

** La société déclare avoir reçu des commentaires positifs de la part de l'Agence européenne des médicaments pour son traitement des maladies de la peau, Ycanth

** La société prévoit de soumettre un dossier réglementaire pour le médicament dans l'Union européenne dès le quatrième trimestre de 2026

** Le médicament, déjà approuvé aux États-Unis et au Japon pour traiter le molluscum contagiosum, une infection virale courante de la peau qui se propage par contact direct et affecte principalement les enfants

** L'action a baissé de 36% depuis le début de l'année