Verrica grimpe après l'approbation par le Japon d'un médicament contre les infections cutanées

19 septembre - ** Les actions de Verrica Pharmaceuticals

VRCA.O augmentent de 18% à 4,78 $ avant la mise sur le marché

** La société indique que son partenaire Torii Pharmaceutical a reçu l'approbation au Japon pour son médicament contre les infections cutanées, Ycanth

** Le médicament est approuvé au Japon pour le traitement du molluscum contagiosum - une infection virale courante de la peau qui provoque de petites bosses surélevées et se propage par contact direct avec la peau infectée ou des objets contaminés

** L'approbation déclenche un paiement d'étape de 10 millions de dollars à Verrica

** Ycanth est déjà approuvé par la FDA américaine pour traiter la maladie chez les adultes et les enfants âgés de deux ans et plus

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 42% depuis le début de l'année