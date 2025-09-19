Verrica grimpe après l'approbation par le Japon d'un médicament contre les infections cutanées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 septembre - ** Les actions de Verrica Pharmaceuticals
VRCA.O augmentent de 18% à 4,78 $ avant la mise sur le marché
** La société indique que son partenaire Torii Pharmaceutical a reçu l'approbation au Japon pour son médicament contre les infections cutanées, Ycanth
** Le médicament est approuvé au Japon pour le traitement du molluscum contagiosum - une infection virale courante de la peau qui provoque de petites bosses surélevées et se propage par contact direct avec la peau infectée ou des objets contaminés
** L'approbation déclenche un paiement d'étape de 10 millions de dollars à Verrica
** Ycanth est déjà approuvé par la FDA américaine pour traiter la maladie chez les adultes et les enfants âgés de deux ans et plus
** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 42% depuis le début de l'année
