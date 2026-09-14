Verizon Wireless et T-Mobile règlent leurs litiges concernant des campagnes publicitaires

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Verizon Wireless VZ.N et T-Mobile TMUS.O ont réglé les litiges qui les opposaient, chacun accusant l'autre d'avoir induit les consommateurs en erreur par le biais de publicités promettant des économies substantielles en cas de changement d'opérateur de téléphonie mobile.

Une convention de désistement concernant l’action en justice de Verizon et la demande reconventionnelle de T-Mobile a été déposée vendredi devant le tribunal fédéral de Manhattan.

Ce non-lieu intervient plus de cinq mois après que le juge fédéral Lewis Kaplan a rendu une injonction préliminaire en faveur de Verizon pour bloquer la campagne de T-Mobile intitulée “Économisez plus de 1.000 dollars”.

Verizon, T-Mobile et leurs avocats respectifs n’ont pas immédiatement répondu lundi aux demandes de commentaires.

Les négociations en vue d’un accord avaient notamment porté sur un cadre potentiel permettant de résoudre de futurs litiges similaires liés à la publicité.

Verizon avait poursuivi T-Mobile en justice en février. L'entreprise avait ensuite ajouté des allégations selon lesquelles les publicités de T-Mobile induisaient les clients en erreur en promettant plus de 3.700 dollars d’économies sur cinq ans par rapport à Verizon et AT&T T.N , et en promettant de “faire économiser jusqu’à 20% par rapport aux autres grands opérateurs”.

Dans sa contre-plainte , T-Mobile a fait valoir que la campagne publicitaire de Verizon, mettant en scène des images de George Washington, Abraham Lincoln et Benjamin Franklin aux yeux exorbités, était fallacieuse, car cet opérateur ne pouvait pas promettre à ses clients une “meilleure offre”.

Au 30 juin, Verizon comptait 147 millions d’abonnés selon son dernier rapport financier trimestriel. T-Mobile comptait un peu moins d’abonnés avant de modifier cette année la manière dont elle communique ses chiffres d’abonnés.