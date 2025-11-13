Verizon va supprimer environ 15 000 emplois, selon le WSJ

information fournie par Reuters • 13/11/2025 à 17:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Verizon VZ.N prévoit de supprimer environ 15 000 emplois, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet.