Verizon va supprimer environ 15 000 emplois dans le cadre de sa restructuration, selon une source
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 17:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails, plus de contexte) par David Shepardson

Verizon VZ.N prévoit de supprimer environ 15.000 emplois dans le cadre de ses efforts de restructuration, a déclaré jeudi à Reuters une personne au fait du dossier.

Les licenciements, les plus importants jamais réalisés par l'opérateur de téléphonie mobile et qui concernent environ 15% de ses effectifs, devraient avoir lieu au cours de la semaine prochaine, a précisé cette personne.

Les actions de Verizon ont augmenté d'environ 1,7 % à la suite de cette nouvelle.

Ces réductions interviennent après que l'entreprise américaine de télécommunications a nommé Dan Schulman, ancien patron de PayPal ( ), au poste de directeur général au début du mois d'octobre.

Les réductions visent les cadres non syndiqués et toucheront plus de 20 % de la main-d'œuvre, selon la source. Verizon prévoit également de transformer environ 180 magasins de détail appartenant à l'entreprise en opérations franchisées, a ajouté la source.

Verizon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le Wall Street Journal avait déjà fait état de ces réductions d'effectifs.

Le mois dernier, M. Schulman a déclaré que Verizon avait compris qu'elle devait procéder à des changements radicaux, notamment "la transformation des coûts, la restructuration fondamentale de nos dépenses".... Nous serons une entreprise plus simple, plus légère et plus dynamique"

M. Schulman, qui siège au conseil d'administration de Verizon depuis sept ans, a déclaré qu'il ne souhaitait pas augmenter les prix et qu'il cherchait à se concentrer davantage sur la clientèle. "Notre croissance financière s'est appuyée trop fortement sur les augmentations de prix, et une approche stratégique qui s'appuie trop sur les prix sans croissance du nombre d'abonnés n'est pas une stratégie durable", a-t-il déclaré le mois dernier.

Verizon comptait environ 100 000 employés aux États-Unis à la fin de l'année 2024, selon son rapport annuel.

Verizon doit faire face à une concurrence accrue, alors que la croissance du nombre d'abonnés ralentit et que les consommateurs prudents ne sont pas disposés à acheter des forfaits sans fil haut de gamme.

Verizon est confronté à la pression croissante de ses rivaux AT&T T.N et T-Mobile US TMUS.O à mesure que le marché américain de la téléphonie mobile arrive à maturité.

