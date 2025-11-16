 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mondial-2026: Mission remplie sans saveur en Azerbaïdjan pour la bleusaille
information fournie par AFP 16/11/2025 à 20:13

Rayan Cherki lors de la victoire des Français 3-1 en Azerbaïdjan pour la dernière journée des qualifications pour le Mondial-2026, le 16 novembre 2025 à Bakou ( AFP / FRANCK FIFE )

Rayan Cherki lors de la victoire des Français 3-1 en Azerbaïdjan pour la dernière journée des qualifications pour le Mondial-2026, le 16 novembre 2025 à Bakou ( AFP / FRANCK FIFE )

L'équipe des remplaçants français s'est logiquement imposée en Azerbaïdjan (3-1), après un début de match raté, mais peu de joueurs ont marqué des points, dimanche à Bakou pour la fin des qualifications du Mondial-2026.

Les places sont chères pour compléter la liste du mois de mai. Certains jeunes internationaux ont su saisir l'aubaine, avec un onze de départ entièrement renouvelé après la victoire contre l'Ukraine (4-0) qui a composté le billet pour la Coupe du monde.

Maghnès Akliouche (30) a ouvert son compteur en sélection et Malo Gusto a signé deux passes décisives, une pour le Monégasque, une pour Jean-Philippe Mateta (17).

L'attaquant de Crystal Palace est très loin de la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin-19 juillet), il a profité des nombreuses absences pour découvrir la sélection (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marcus Thuram...) mais il a signé son deuxième but en trois sélections.

Sa réalisation, d'une puissante tête en extension sur un centre de Gusto, illustre bien son profil d'avant-centre de pointe qui a conduit Didier Deschamps à l'appeler.

Hugo Ekitike (C) lors de la victoire de la France 3-1 en Azerbaïdjan en éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le 16 novembre 2025 à Bakou ( AFP / FRANCK FIFE )

Hugo Ekitike (C) lors de la victoire de la France 3-1 en Azerbaïdjan en éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le 16 novembre 2025 à Bakou ( AFP / FRANCK FIFE )

Le capitaine Kylian Mbappé rentré à Madrid pour ménager sa cheville droite, après avoir qualifié les Bleus d'un doublé contre l'Ukraine jeudi (4-0), "pour les joueurs à vocation offensive, ce sera un match pour pouvoir marquer des points et faire des stats", avait prévenu le capitaine d'un soir Ibrahima Konaté.

- Khéphren Thuram a cru marquer -

Dans ce match sans enjeu, Akliouche a essayé d'éclairer le jeu avant d'être relayé par Rayan Cherki (62), qui avait déçu contre l'Ukraine dans un rôle de meneur axial.

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps lors de la victoire française 3-1 en Azerbaïdjan, le 16 novembre 2025 à Bakou ( AFP / FRANCK FIFE )

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps lors de la victoire française 3-1 en Azerbaïdjan, le 16 novembre 2025 à Bakou ( AFP / FRANCK FIFE )

Hugo Ekitike, après une entrée "tonitruante" selon le sélectionneur contre l'Ukraine, où il a marqué son premier but, a été moins en vue.

Enfin Christopher Nkunku a produit un match trop neutre, avec tête non cadrée (27), contre un adversaire nettement inférieur, mais qui ne s'est jamais découragé dans son stade Tofiq Bahramov où le public enthousiaste a même fait la "ola" à 3-1.

Autre aspirant au grand voyage américain cet été, mais au milieu de terrain, Khéphren Thuram a vraiment cru marquer lui aussi son premier but en Bleu, mais il a vu l'arbitrage vidéo lui refuser ce plaisir une fois (41), puis il a été frustré une seconde fois quand le but du 3-1 sur une de ses frappes a finalement été attribué au gardien Shakhrudin Magomedaliyev (45).

Mais son duo avec Warren Zaïre-Emery a globalement contrôlé les Azerbaïdjanais.

En revanche, Lucas Chevalier n'a pas pu marquer les esprits pour sa première sélection, lui qui rencontre quelques difficultés pour totalement convaincre au Paris Saint-Germain.

Il n'est pas resté invaincu plus de trois minutes car les Bleus ont complètement raté leur début de match, comme s'ils étaient déjà en vacances, et encaissé dès la 4e minute le premier but de l'histoire de l'Azerbaïdjan contre la France.

Renat Dadashov a trop facilement marqué au coeur d'une défense passive, après un débordement de Rahman Dashdamirov pas contenu par Malo Gusto.

Le latéral droit de Chelsea s'est racheté en adressant un bon centre pour Mateta qui a vite égalisé, et les Tricolores se sont ressaisi.

Mais Chevalier comme Gusto ont une place bien assurée dans la hiérarchie Bleue, comme doublures de Mike Maignan et Jules Koundé.

La relève Bleue n'a plus montré grand-chose dans une seconde période éteinte. Pas sûr que ça suffise pour gagner une place dans la liste.

Sport
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les coiffeurs français terminent 2025 en gérant l'Azerbaïdjan
    Les coiffeurs français terminent 2025 en gérant l'Azerbaïdjan
    information fournie par So Foot 16.11.2025 20:08 

    Quinze minutes, c'est le temps qui a fallu aux Français pour se réveiller et battre tranquillement l'Azerbaïdjan. Pour sa dernière sortie de l'année civile, les remplaçants bleus font le boulot et terminent leur phase de qualification pour le Mondial 2026 sans ... Lire la suite

  • Kane et les Anglais terminent des éliminatoires parfaits
    Kane et les Anglais terminent des éliminatoires parfaits
    information fournie par So Foot 16.11.2025 20:08 

    Albanie 0-2 Angleterre Buts : Kane (74 e et 82 e ) Pour la seule année 2022, comme le raconte Le Monde , selon les dernières données publiques disponibles, 12 000 Albanais ont entamé un périple de plus de 2 000 kilomètres pour tenter la traversée depuis la France ... Lire la suite

  • L'Ukraine gratte son ticket pour les Barrages
    L'Ukraine gratte son ticket pour les Barrages
    information fournie par So Foot 16.11.2025 20:05 

    Ukraine 2-0 Islande Buts : Zubkov (83 e ) et Gutsulyak (90+3) pour l’Ukraine Pas de clapping en Amérique.… SO pour SOFOOT.com

  • Un homme vote lors des élections générales chiliennes, à Paine, au sud de Santiago, le 16 novembre 2025 ( AFP / MARVIN RECINOS )
    Les Chiliens aux urnes sur fond d'insécurité et de poussée de l'extrême droite
    information fournie par AFP 16.11.2025 19:09 

    Les Chiliens votent dimanche pour élire leur président, au terme d'une campagne centrée sur le crime organisé et les promesses de l'extrême droite d'expulsions de migrants sans-papiers, qui ont mis la gauche sur la défensive. "Il faut améliorer la question de la ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank