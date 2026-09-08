Verizon signe un accord avec Corning dans le domaine de la fibre optique pour développer le haut débit et soutenir la croissance de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Verizon VZ.N a annoncé mardi avoir signé un accord avec le fabricant de verre spécialisé Corning

GLW.N portant sur la fibre optique à haute densité, alors que l'opérateur télécom accélère le déploiement du haut débit et renforce son infrastructure réseau pour prendre en charge les charges de travail liées à l'IA.

Cet accord, d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, s’inscrit dans le prolongement d’un partenariat de trois décennies entre les deux entreprises. Ses conditions financières n’ont pas été divulguées.

Dans le cadre de cet accord, Corning fournira plus de 80 millions de miles de fibre optique haute densité et de solutions de connectivité entre 2027 et 2032.

Selon Verizon, le déploiement de cette fibre optique accélérera l’expansion du haut débit pour les particuliers et les entreprises, et renforcera l’infrastructure à haute capacité et à faible latence requise par les hyperscalers spécialisés dans l’IA.