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Verizon revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel après une augmentation inattendue du nombre d'abonnés à ses services mobiles
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 16:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 5 et 6, mise à jour de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 1) par Harshita Mary Varghese

Verizon VZ.N a relevé lundi ses prévisions de bénéfice annuel après que ses nouvelles offres clients et ses forfaits groupés ont entraîné une augmentation inattendue du nombre d'abonnés mobiles au premier trimestre, faisant grimper son action de 4 %.

Grâce à des offres telles que des conditions plus avantageuses pour les clients transférant leurs factures depuis des concurrents comme AT&T T.N et T-Mobile TMUS.O , Verizon s'est efforcé d'attirer des abonnés payants dans le cadre d'une vaste initiative de redressement visant à relancer la croissance du secteur mobile.

Verizon a gagné 55 000 abonnés mobiles payants au cours du trimestre, son premier gain net pour la période close en mars depuis plus d'une décennie.

Les analystes interrogés par Visible Alpha s'attendaient à une baisse de 81 809 abonnés mobiles.

( «La forte progression nette des abonnements postpayés montre que le directeur général de Verizon, Dan Schulman, est prêt à se battre bec et ongles », ont déclaré les analystes de New Street Research.

« Quiconque doutait que Verizon puisse atteindre ses objectifs pour l'année ne devrait plus avoir de doutes après ce trimestre. »

M. Schulman, qui a pris ses fonctions de directeur général en octobre, a déclaré que Verizon était en pourparlers avec des hyperscalers, des fournisseurs de cloud et de grandes entreprises afin de relier ses actifs de fibre optique et de 5G pour soutenir l'infrastructure d'IA, ce qui pourrait générer des milliards de dollars de revenus.

La société s'attend désormais à ce que le nombre total de nouveaux abonnés postpayés au détail pour l'année se situe dans la moitié supérieure de ses prévisions, comprises entre 750 000 et 1 million.

À l'instar d'AT&T, Verizon s'est orientée vers des offres groupées à prix réduit combinant des forfaits hautdébit et mobiles, une stratégie visant à renforcer la fidélisation de la clientèle.

Le chiffre d'affaires trimestriel total de l'entreprise s'est établi à 34,4 milliards de dollars, contre des estimations de 34,84 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La croissance du chiffre d'affaires des services mobiles pour le trimestre a été affectée par les crédits accordés aux clients suite à une panne de service survenue en janvier qui a duré environ 10 heures, pour laquelle Verizon a offert un crédit de 20 dollars à des centaines de milliers de clients.

Verizon table désormais sur un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 4,95 et 4,99 dollars par action, contre une prévision antérieure comprise entre 4,90 et 4,95 dollars.

Pour le premier trimestre, Verizon a annoncé un bénéfice ajusté de 1,28 dollar par action, contre des estimations de 1,20 dollar.

Valeurs associées

AT&T
25,520 USD NYSE -2,60%
T-MOBILE US
182,7500 USD NASDAQ -3,71%
VERIZON COMM
47,080 USD NYSE +1,50%
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