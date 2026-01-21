Verizon renforce son partenariat avec l'UFC, via Total Wireless
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 17:04
Le leader mondial des arts martiaux mixtes, l'UFC (Ultimate Fighting Championship), prolonge son alliance avec Total Wireless, filiale de Verizon, qui demeure le partenaire de téléphonie mobile officiel aux États-Unis, a fait savoir aujourd'hui Verizon.
Cette nouvelle phase contractuelle marque un tournant avec la création d'un actif marketing exclusif : Total Wireless devient le premier partenaire officiel des casques de diffusion. Les commentateurs porteront désormais des équipements logo-typés lors de chaque événement, assurant une visibilité constante à l'écran.
"L'évolution de notre partenariat reflète notre intérêt mutuel pour l'innovation, l'envergure et une connexion significative avec les fans", souligne Sana Shuaib, vice-présidente senior du marketing des partenariats chez TKO Global Partnerships.
Outre une présence accrue dans l'Octogone, l'accord prévoit des avantages pour les abonnés et des collaborations avec la Fondation UFC, l'organisation à but non lucratif de la ligue. Ce renouvellement intervient alors que l'UFC s'apprête à entamer un nouveau cycle de diffusion avec Paramount dès janvier 2026.
Le titre Verizon évolue à l'équilibre à New York mais se contracte d'un peu plus de 4% depuis le début de l'année.
