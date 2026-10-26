Verizon relève ses prévisions annuelles et signe un contrat de plus de $2 mds avec AWS dans l’IA

Verizon VZ.N a relevé lundi ses prévisions annuelles en matière de recrutement d’abonnés mobiles, misant sur une demande soutenue pour ses forfaits simplifiés, et a signé un accord de plus de 2 milliards de dollars (1,79 milliard d'euros) avec Amazon Web Service (AWS) sur les infrastructures d’intelligence artificielle (IA).

Au troisième trimestre, le groupe a enregistré 406.000 nouveaux abonnés mobiles postpayés, soit près du double des 209.439 attendus par les analystes interrogés par Visible Alpha.

Le titre de la société new-yorkaise a progressé de 2,4% dans les échanges avant l’ouverture de Wall Street.

* Verizon prévoit d’enregistrer entre 1,1 million et 1,2 million de nouveaux abonnés mobiles postpayés sur l’ensemble de l’année, contre une précédente fourchette comprise entre 750.000 et 1 million.

* Le groupe a également relevé ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l’ensemble de l’exercice, à une fourchette entre 5,04 et 5,06 dollars, contre entre 4,99 et 5,04 dollars précédemment.

* Toutefois, le chiffre d’affaires du troisième trimestre, à 34,3 milliards de dollars, reste en deçà des attentes des analystes, qui tablaient sur 34,74 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

* Le chiffre d’affaires a été pénalisé par la baisse du volume de renouvellement des appareils, les clients conservant leurs téléphones plus longtemps après que Verizon a commencé à réduire les subventions sur les appareils.

* Un an après l’arrivée de son directeur général, Dan Schulman, Verizon poursuit une vaste transformation de ses activités, marquée par une réorganisation opérationnelle et une simplification de son offre mobile.

* L'entreprise a lancé en juin son forfait "Simplicity", proposant une tarification transparente et un accès illimité aux données.

* Dans le cadre de son accord avec la division cloud d’Amazon AMZN.O , Verizon fournira à AWS une connectivité par fibre optique à haut débit pour ses centres de données.

* En juillet, Verizon a annoncé un accord de plus d’un milliard de dollars avec Google pour relier des centres de données au moyen de fibre noire.

(Harshita Mary Varghese, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)