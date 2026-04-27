Verizon relève sa prévision annuelle de BPA
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 13:30
Cette nouvelle estimation implique une croissance de 5 à 6% en comparaison annuelle (et non plus de 4 à 5%), "ce qui représente une accélération significative par rapport à la performance historique récente", selon l'opérateur télécoms.
De plus, le total des additions nettes de téléphones postpayés au détail devrait désormais se situer cette année dans la moitié supérieure de la fourchette de 750 000 à 1 000 000, soit environ 2 à 3 fois le chiffre publié en 2025.
Toujours pour 2026, Verizon confirme anticiper une croissance totale des revenus des services de mobilité et de haut débit de 2 à 3%, équivalant à environ 93 MdsUSD, ainsi qu'un free cash-flow d'au moins 21,5 MdsUSD, son niveau le plus élevé depuis 2020.
Un BPA meilleur que prévu pour le 1er trimestre
Au titre des 3 premiers mois de l'année, Verizon publie un BPA ajusté (hors éléments exceptionnels) de 1,28 USD, dépassant de 6% l'estimation moyenne des analystes, soit une croissance de 7,6% en comparaison annuelle, la plus forte hausse depuis 2021.
Le groupe a réalisé un free cash-flow en hausse de 4% à 3,8 MdsUSD ainsi qu'un EBITDA ajusté en augmentation de 6,7% à 13,4 MdsUSD, pour des revenus opérationnels en progression de 2,9% à 34,4 MdsUSD ( 1,6% pour les services de mobilité et de haut débit).
"Cette performance a été en partie due à l'approche disciplinée de l'entreprise en matière de dépenses promotionnelles et à l'activité modérée de modernisation qui en a résulté, qui a eu un impact sur le chiffre d'affaires des équipements sans fil", précise-t-il.
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