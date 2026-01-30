 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Verizon prévoit un bénéfice annuel en hausse, la croissance du nombre d'abonnés à la téléphonie mobile atteignant son plus haut niveau depuis six ans
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 12:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des mouvements d'actions au paragraphe 2)

Verizon a annoncé vendredi un bénéfice annuel et un flux de trésorerie disponible supérieurs aux attentes du marché, alors que des promotions agressives pendant la période de pointe des fêtes ont permis à l'opérateur américain d'enregistrer son plus grand nombre d'ajouts trimestriels d'abonnés sans fil en six ans.

Les actions de l'entreprise ont augmenté de 4 % en avant-Bourse.

Au quatrième trimestre, les opérateurs de télécommunications s'appuient souvent sur des promotions d'appareils et des forfaits groupés pour attirer les clients qui cherchent à changer d'opérateur pendant la période de pointe des achats de téléphones lors du Black Friday et du Cyber Monday.

Les promotions de Verizon VZ.N , telles que quatre lignes téléphoniques pour 100 $ par mois, ont trouvé un écho auprès des utilisateurs, ce qui lui a permis d'ajouter 616 000 abonnés mensuels au téléphone sans fil au cours des trois derniers mois de l'année 2025. Ce chiffre a largement dépassé les 417 250 ajouts prévus, selon FactSet.

Verizon se concentre sur la convergence du sans fil et du haut débit pour alimenter la croissance du nombre d'abonnés cette année, alors que ses actifs de fibre optique ont été renforcés par l'acquisition de Frontier.

L'infrastructure de fibre optique est devenue un moteur essentiel de la croissance du nombre d'abonnés aux services sans fil, car les opérateurs se font concurrence sur les offres groupées qui combinent le service mobile et l'internet à haut débit à domicile.

Verizon compte désormais plus de 16,3 millions d'accès fixes sans fil et de connexions à large bande par fibre optique, grâce à l'acquisition de Frontier.

"Verizon ne sera plus un terrain de chasse pour nos concurrents", a déclaré le directeur général Dan Schulman.

Depuis son arrivée à la tête de l'entreprise en octobre, M. Schulman s'est efforcé d'alléger Verizon et a annoncé récemment plus de 13 000 suppressions d'emplois afin de réduire les coûts et de restructurer les opérations.

Verizon prévoit d'ajouter entre 750 000 et 1 million d'abonnés au téléphone postpayé de détail cette année, contre 362 000 en 2025.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 entre 4,90 et 4,95 dollars par action, contre des estimations de 4,76 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le flux de trésorerie disponible annuel devrait être d'au moins 21,5 milliards de dollars, supérieur aux attentes de 20,96 milliards de dollars, selon Visible Alpha.

Les recettes du quatrième trimestre se sont élevées à 36,4 milliards de dollars, contre des estimations de 36,06 milliards de dollars.

Valeurs associées

VERIZON COMM
39,805 USD NYSE +0,98%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les cercueils des migrants morts deux jours plus tôt après le naufrage de leur embarcation au large de la Calabre, dans le sud de l'Italie, à Steccato di Cutro, Italie, le 28 février 2023 ( AFP / Alessandro SERRANO )
    Des responsables italiens jugés pour un naufrage meurtrier de migrants
    information fournie par AFP 30.01.2026 13:52 

    Le procès de quatre policiers et deux garde-côtes italiens s'est ouvert vendredi à Crotone (sud-est), où ils sont accusés d'être intervenus trop tard pour secourir un bateau de migrants en 2023, dont le naufrage avait causé la mort d'au moins 94 personnes. Cette ... Lire la suite

  • Le prix de l'or dépasse les 5 300 dollars l'once
    Le dollar, l'or, la "tech" et des nouvelles données au menu des investisseurs
    information fournie par Reuters 30.01.2026 13:39 

    Les marchés s'apprêtent à clôturer un mois de janvier difficile pour le dollar, qui s'achemine vers son pire début d'année depuis 2018, et la semaine prochaine s'annonce à nouveau riche en événements susceptibles d'aggraver les turbulences que traverse la devise ... Lire la suite

  • Coupe du monde FIS de ski alpin - Descente féminine
    Ski alpin: La dernière descente féminine avant les JO annulée après la chute de Vonn
    information fournie par Reuters 30.01.2026 13:36 

    La skieuse américaine Lindsey Vonn a chuté vendredi lors de ‍la descente de Crans-Montana (Suisse), la dernière de la Coupe du monde féminine avant les Jeux olympiques de ‌Milan-Cortina, et semblait clairement gênée lorsqu'elle s'est relevée sur ses skis. Les organisateurs ... Lire la suite

  • Kevin Warsh a été désigné vendredi par le président Donald Trump comme son candidat pour diriger la Réserve fédérale américaine, photographié le 10 juillet 2024 à Sun Valley, aux Etats-Unis ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVORK DJANSEZIAN )
    Kevin Warsh, du cercle de Trump aux portes de la Fed
    information fournie par AFP 30.01.2026 13:30 

    Kevin Warsh, désigné vendredi par Donald Trump comme son candidat pour diriger la Réserve fédérale (Fed), s'est érigé ces derniers mois en défenseur des politiques présidentielles et contempteur de la banque centrale am&éricaine, dont il a déjà été l'un des

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank