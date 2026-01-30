Verizon prévoit un bénéfice annuel en hausse, la croissance du nombre d'abonnés à la téléphonie mobile atteignant son plus haut niveau depuis six ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des mouvements d'actions au paragraphe 2)

Verizon a annoncé vendredi un bénéfice annuel et un flux de trésorerie disponible supérieurs aux attentes du marché, alors que des promotions agressives pendant la période de pointe des fêtes ont permis à l'opérateur américain d'enregistrer son plus grand nombre d'ajouts trimestriels d'abonnés sans fil en six ans.

Les actions de l'entreprise ont augmenté de 4 % en avant-Bourse.

Au quatrième trimestre, les opérateurs de télécommunications s'appuient souvent sur des promotions d'appareils et des forfaits groupés pour attirer les clients qui cherchent à changer d'opérateur pendant la période de pointe des achats de téléphones lors du Black Friday et du Cyber Monday.

Les promotions de Verizon VZ.N , telles que quatre lignes téléphoniques pour 100 $ par mois, ont trouvé un écho auprès des utilisateurs, ce qui lui a permis d'ajouter 616 000 abonnés mensuels au téléphone sans fil au cours des trois derniers mois de l'année 2025. Ce chiffre a largement dépassé les 417 250 ajouts prévus, selon FactSet.

Verizon se concentre sur la convergence du sans fil et du haut débit pour alimenter la croissance du nombre d'abonnés cette année, alors que ses actifs de fibre optique ont été renforcés par l'acquisition de Frontier.

L'infrastructure de fibre optique est devenue un moteur essentiel de la croissance du nombre d'abonnés aux services sans fil, car les opérateurs se font concurrence sur les offres groupées qui combinent le service mobile et l'internet à haut débit à domicile.

Verizon compte désormais plus de 16,3 millions d'accès fixes sans fil et de connexions à large bande par fibre optique, grâce à l'acquisition de Frontier.

"Verizon ne sera plus un terrain de chasse pour nos concurrents", a déclaré le directeur général Dan Schulman.

Depuis son arrivée à la tête de l'entreprise en octobre, M. Schulman s'est efforcé d'alléger Verizon et a annoncé récemment plus de 13 000 suppressions d'emplois afin de réduire les coûts et de restructurer les opérations.

Verizon prévoit d'ajouter entre 750 000 et 1 million d'abonnés au téléphone postpayé de détail cette année, contre 362 000 en 2025.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 entre 4,90 et 4,95 dollars par action, contre des estimations de 4,76 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le flux de trésorerie disponible annuel devrait être d'au moins 21,5 milliards de dollars, supérieur aux attentes de 20,96 milliards de dollars, selon Visible Alpha.

Les recettes du quatrième trimestre se sont élevées à 36,4 milliards de dollars, contre des estimations de 36,06 milliards de dollars.