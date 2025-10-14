Verizon offre une aide aux fonctionnaires touchés par le shutdown

Verizon Communications

VZ.N a déclaré mardi qu'il offrirait aux travailleurs du gouvernement touchés par un shutdown gouvernemental en cours depuis deux semaines des options de report de paiement.

Les employés fédéraux commencent à recevoir des salaires partiels en raison de l'impasse budgétaire actuelle.

"Si les employés fédéraux ont besoin d'aide pendant la fermeture du gouvernement, ils peuvent nous contacter et nous les aiderons à rester connectés", a déclaré le directeur général de Verizon, Dan Schulman.