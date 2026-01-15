 Aller au contenu principal
Verizon offre un crédit de 20 dollars aux clients victimes d'une panne massive de téléphonie mobile
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 16:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus d'informations sur la question et le contexte dans les paragraphes 2 à 7) par David Shepardson

Verizon Communications VZ.N a annoncé jeudi qu'elle offrait un crédit de 20 dollars à des centaines de milliers de clients touchés par la panne de 10 heures survenue mercredi et causée, selon la société américaine de téléphonie mobile, par un problème de logiciel.

Verizon a déclaré que le problème avait principalement touché les clients du nord-est, du sud de la Californie, du Texas et de certaines zones du Midwest, et qu'il n'était pas le résultat d'une cyberattaque. Le problème a été résolu vers 22 heures EST (0300 GMT) mercredi.

La Commission fédérale des communications a déclaré qu'elle examinerait la panne.

"Nous n'avons pas atteint le niveau d'excellence que nos clients attendent et que nous attendons de nous-mêmes. Pour soulager les personnes touchées, nous offrons aux clients un crédit de 20 dollars sur leur compte", a déclaré Verizon.

L'entreprise a ajouté que "si les clients rencontrent encore des problèmes, nous les encourageons à redémarrer leurs appareils pour se reconnecter au réseau."

La panne a incité plusieurs grandes villes à conseiller à leurs habitants d'utiliser d'autres opérateurs pour appeler les services d'urgence. Downdetector, qui rassemble des données sur les pannes de service, a déclaré mercredi en fin de journée avoir reçu 2,2 millions de rapports au cours des dernières 24 heures concernant l'interruption de service de Verizon.

Le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, a déclaré à Reuters, à l'issue d'une audition au Congrès, que l'agence examinerait la question "et prendrait les mesures qui s'imposent".

La ville de New York a informé ses habitants que la panne pourrait affecter certains utilisateurs qui tentent d'appeler le 911 pour obtenir une aide d'urgence. "Appelez en utilisant un appareil d'un autre opérateur, une ligne fixe ou rendez-vous à un poste de police ou de pompiers pour signaler les urgences", a déclaré la ville sur X.

Le district de Columbia a émis une alerte similaire. Les avertissements ont été abandonnés après que les opérations ont repris normalement.

Verizon a dû faire face à une panne nationale de téléphonie mobile en fin d'année 2024 qui a touché plus de 100 000 utilisateurs à son apogée. La panne a attiré l'attention de la FCC après que plusieurs services aient été affectés et que les utilisateurs d'iPhone aient été bloqués en mode "SOS". Mercredi, de nombreux utilisateurs ont signalé le même problème concernant les téléphones en mode "SOS".

